Prosegue a Cagliari il programma di LMDP – Le Meraviglie del Possibile, Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie, giunto alla sua XIII edizione. La manifestazione, organizzata da Kyber Teatro, compagnia cagliaritana nata nel 2014 e specializzata nel teatro e nelle nuove tecnologie. Realtà di riferimento in Sardegna nel settore creativo digitale, si occupa di produzione e ricerca artistica, realizzando spettacoli transdisciplinari, performance multimediali, progetti di teatro-scienza e narrazioni interattive. Attraverso il proprio lavoro, Kyber Teatro esplora le possibilità espressive offerte dall’incontro tra linguaggi teatrali e innovazione tecnologica, promuovendo nuove forme di racconto e di coinvolgimento del pubblico. Dal 2014 organizza a Cagliari il Festival Internazionale LMDP – Le Meraviglie del Possibile, favorendo il dialogo tra artisti, scienziati e tecnologi. rappresenta una piattaforma di riferimento internazionale in Italia per il teatro e le arti tecnologicamente orientate, promuovendo l’incontro tra linguaggi artistici, cultura umanistica, ricerca scientifica e innovazione tecnologica.

Il festival si caratterizza per una forte dimensione comunitaria e per l’attenzione rivolta alla formazione e al coinvolgimento del pubblico, in particolare delle giovani generazioni. Attraverso spettacoli, performance, installazioni, workshop, talk e conferenze, LMDP costruisce occasioni di confronto tra artisti, performer, musicisti, scienziati e tecnologi, favorendo la sperimentazione e un approccio creativo e consapevole alle nuove tecnologie.

Tra gli appuntamenti della XIII edizione arriva “Les Yeux de Lousanouch”, spettacolo di teatro multimediale e cinema del Collectif Étrange Miroir, collettivo pluridisciplinare nato a Nantes, in Francia, nel 2011 e animato da Marie Arlais e Raphaël Rialland. La compagnia, vincitrice dell’Open Call internazionale LMDP 13, presenta a Cagliari il debutto nazionale della propria creazione.

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 13 novembre alle ore 21 e sabato 14 novembre alle ore 11, allo Spazio DOMOSC di via Newton 12. Un appuntamento rivolto a un pubblico di tutte le età, a partire dai 10 anni, che intreccia racconto storico, musica, animazione e cinema dal vivo.