Un palco raccolto, il pubblico a pochissimi passi e il dialogo tra chitarra e voce, al quale risponde il ritmo dei corpi: il fascino della tradizione andalusa arriva a Cagliari per due serate consecutive, con il taglio internazionale del Tablao Flamenco in scena venerdì 13 e sabato 14 a Su Tzirculu, in via Molise 58 e alle 20:30 in entrambe le occasioni.

A salire sul palco è una formazione di classico stampo flamenco, con il musicista e regista – oltre che sviluppatore dell'unica app mirata all'insegnamento del genere – José Ismael Sierra da Siviglia, alla chitarra al cante, affiancato dai bailaores Valentina Pilia, ricercatrice e artista cagliaritana attiva da diversi anni sui palchi del capoluogo e come docente per la scuola Flor Flamenca, e Mitja Obed. L'artista sloveno, pioniere dell'insegnamento del flamenco tra la Croazia e la madrepatria, si esibisce nuovamente nell'Isola dopo essere stato protagonista quest'estate del tour "Noche Flamenca" in Gallura e Anglona, calcando il palco insieme al chitarrista Dario Piga.

Tre artisti per un racconto sonoro fatto di voce, corde e movimento, in cui ascolto reciproco e improvvisazione sono parte centrale dello spettacolo. La serata non è rivolta solo agli aficionados del flamenco, ma anche a tutte le persone curiose e desiderose di conoscere meglio la suggestiva cultura di matrice gitana, vivendo a distanza più che ravvicinata l'emozionante combinazione di musica e danza.