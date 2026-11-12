Otto giovani sardi con disabilità visiva, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, protagonisti della ricostruzione di otto modellini della Torre dell’Elefante, simbolo del nostro capoluogo di regione Cagliari, utilizzando i mattoncini LEGO. È il risultato di ‘A City to Touch - Costruire per conoscere senza barriere’, il progetto promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) - Sezione territoriale di Cagliari, capace di concentrare conoscenza, creatività e inclusione in un’unica esperienza. L’iniziativa, resa possibile dal contributo della Fondazione di Sardegna, si avvale del patrocinio gratuito della presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e del Comune di Quartu. È stata presentata nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, alla presenza degli 8 giovani che hanno partecipato al laboratorio, ai quali i progetti stessi sono stati infine consegnati. Il cuore del progetto è stato un percorso laboratoriale di 10 incontri, nel corso dei quali i partecipanti hanno imparato a riconoscere i materiali, a esplorarne le forme, a organizzare gli elementi nello spazio e infine a tradurre le caratteristiche architettoniche del monumento in una struttura tridimensionale. Un’esperienza fondata sull’esplorazione tattile, sulla manualità e sulla memoria spaziale. A guidare il laboratorio è stato l'esperto brick builder Maurizio Lampis, affiancato da Silvia Fa, tecnico specializzato in orientamento e mobilità per persone con disabilità visiva, da Michele Di Dino, tiflologo del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Cagliari, e da numerosi volontari che si sono alternati nell’assistenza e nell'accompagnamento individuale. Il valore dell’esperienza, però, non si misura soltanto nei manufatti, con le opere alte circa cinquanta centimetri. Incontro dopo incontro, i ragazzi hanno affrontato le difficoltà, acquisito nuove competenze e sviluppato autonomia, mostrando costanza e interesse lungo tutto il percorso. Il laboratorio ha unito quindi apprendimento, conoscenza del patrimonio storico e culturale isolano, sviluppo delle abilità cognitive e tattili e partecipazione attiva, trasformando un monumento che di solito si osserva con gli occhi in qualcosa che si può esplorare con le mani e riprodurre proprio attraverso la costruzione personale. Una sfida ambiziosa che può dirsi vinta, con 8 opere che raccontano capacità, creatività, autonomia e determinazione. Il progetto è stato e sarà anche un’occasione per una riflessione più ampia sul diritto di tutti ad accedere alla cultura, alla conoscenza e alla bellezza, indipendentemente dalle condizioni sensoriali: l’accessibilità non è una concessione, ma una condizione essenziale perché il patrimonio culturale sia davvero universale e inclusivo. Non sono le persone con disabilità visiva a doversi adattare a una cultura pensata per chi vede, ma è la cultura a doversi trasformare, adottando linguaggi e modalità di fruizione affinché possano essere tutti coinvolti. I mattoncini LEGO, strumento semplice e familiare, sono diventati così un mezzo per abbattere barriere, sviluppare nuove competenze e costruire occasioni di partecipazione.