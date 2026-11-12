Uno dei musicisti più prolifici e creativi della sua generazione, all'interno del panorama jazz europeo e contemporaneo: da Copenaghen all'Isola, il contrabbassista, compositore e bandleader Jasper Høiby è il nuovo ospite di The Jazz Club Network, con due date insieme ai suoi 3Elements tra il Vecchio Mulino di Sassari, questo venerdì alle 20:30 in via Frigaglia 5, e il Jazzino del capoluogo, alle 21:45 di sabato in via Carloforte 74.

Accompagnato in entrambe le serate da Xavi Torres (piano) e Naíma Acuña (batteria), Høiby debutta in Sardegna al culmine di una carriera ultraventennale: cresciuto nella Venezia del Baltico, Høiby ha inizialmente guadagnato un seguito internazionale come fondatore del trio Phronesis, con il quale per dieci anni ha rinnovato la concezione di ensemble jazz moderna, grazie a un approccio democratico e al sound potente e coeso. Portando avanti una ricerca sonora di gran versatilità e virtuosismo, il musicista è arrivato a collaborare con colleghi del calibro di Mark Guiliana, Tigran Hamasyan e Shai Maestro, Jeff Ballard, Miguel Zenón e Louis Cole, Kurt Elling, Django Bate e tanti altri ancora.

In una proposta artistica profondamente coerente e autentica, la tecnica impeccabile va a fondersi con una spiccata vena emotiva, muovendosi con naturalezza tra le glaciali atmosfere scandinave e la calorosa energia multicurale di Londra, sua città d'adozione da qualche tempo. Høiby, oggi alla guida di formazioni d'avanguardia come Planet B e Fellow Creatures, si dedica all'esplorazione di nuovi linguaggi attraverso formati digitali e paesaggi sonori, con un occhio sempre rivolto al futuro: ma con i 3Elements, si distingue oggi come membro di una delle formazioni jazz più avvicenti del Vecchio Continente, fresca del nuovo album "Conversations of Hope", rilasciato lo scorso marzo per Edition Records. Tra la batteria incalzante di Acuña e le armonie cristalline di Torres, il contrabbasso di Høiby incontra e mette in dialogo le due sezioni, in una musica urgente, aperta e basata su una profonda intesa artistica e umana.