Grande attesa in paese per due giorni di festa in onore di Santa Reparadedda, con un nutrito programma per giovedì 19 e venerdì 20 novembre. Il comitato organizzatore ha messo infatti a punto un calendario che unisce momenti di profonda devozione con appuntamenti culturali e di spettacolo aperti a tutta la cittadinanza. Si parte giovedì 19 novembre alle 16.30 con la tradizionale processione lungo le vie del paese, seguita alle 17. dalla Santa Messa. La giornata entrerà nel vivo alle 19 presso il Salone Parrocchiale, dove andrà in scena la classica gara poetica. Protagonisti della serata saranno i poeti Nicola Farina e Bruno Agus, accompagnati dai canti e dalle sonorità del coro Su Cutrattu Seneghesu. I festeggiamenti si concluderanno venerdì 20 novembre alle 20.30, sempre al salone parrocchiale, con una serata all'insegna del buonumore e della tradizione popolare. La compagnia teatrale locale Is Fazzoas di Narbolia intratterrà il pubblico portando in scena la commedia brillante Zizzu Fruschedda. ​Il comitato invita residenti e visitatori a partecipare numerosi a questo importante appuntamento di socialità molto atteso da tutta la comunità.