Venerdì 13 novembre i locali dell’Istituto alberghiero di Villamar saranno la sede di un incontro contro la violenza. Alle 9.30, nella sede che fa parte del più ampio "Istituto di istruzione superiore Sanluri", l’appuntamento "Le radici nel rispetto", dedicato agli studenti e pensato per far crescere una cultura libera dalla violenza. Il titolo richiama l’immagine scelta per la locandina, un albero con il tronco avvolto da un nastro rosso: il rispetto come radice da cui far nascere relazioni sane.

Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica Romina Di Nardi. Seguiranno gli interventi di Marinella Canu, presidente dell’associazione "Luna e Sole", che gestisce anche uno sportello d’ascolto antiviolenza a Cagliari; di Carlo Veglio, referente di Cittadinanzattiva Cagliari; di don Angelo Pittau, fondatore di Casa Ruth. Relatore dell’incontro sarà Gian Luigi Pittau, docente e giornalista, da anni impegnato nelle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e responsabile del progetto “Una marcia con il filo rosso – Il giardino della vita”.

«La violenza sulle donne non è un fatto privato né un’emergenza lontana – spiega Pittau –. Anche in Sardegna sono ancora troppe le donne minacciate e picchiate dal proprio compagno o dall’ex, e troppe quelle uccise. La scuola ha il dovere di parlarne, perché è lì che si costruisce il rispetto».

L’incontro di Villamar si inserisce in un percorso più ampio che guarda al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il progetto coordinato da Pittau prevede la nascita di un "Giardino della vita": leccio, mirto, corbezzolo e rosmarino, donati dall’Agenzia Forestas attraverso Cittadinanzattiva, saranno piantati nelle aree verdi della scuola e ciascun albero sarà dedicato a una donna vittima di femminicidio. Alla piantumazione si arriva dopo un momento di riflessione con le volontarie di “Luna e Sole” e con i volontari di Cittadinanzattiva. «Ogni pianta diventa simbolo di rinascita e ricordo vivo di donne la cui vita è stata spezzata troppo presto», sottolinea il docente.

L’iniziativa ha già una storia. Lo scorso anno il progetto ha preso forma a Pirri, dove gli studenti hanno messo a dimora i primi alberi, ognuno accompagnato dalla fotografia e dal nome di una vittima. Uno di questi giovani lecci porta il ricordo di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel novembre del 2010. È un gesto semplice che trasforma un’area verde scolastica in un luogo di memoria quotidiana, davanti al quale gli studenti passano ogni giorno.

Il 23 novembre, inoltre, studenti e associazioni sfileranno a Cagliari nella "Marcia del filo rosso contro la violenza sulle donne", organizzata da Cittadinanzattiva, "Luna e Sole" e "Una, nessuna, centomila": ritrovo alle 9.30 sotto il Consiglio regionale in via Roma, partenza alle 10 e arrivo in piazza Garibaldi, con testimonianze, flash mob e momenti musicali. Il richiamo è anche alle scarpe rosse, diventate in tutto il mondo il simbolo della lotta contro il femminicidio dopo l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet, nata per ricordare le centinaia di donne uccise a Ciudad Juárez. «Il filo rosso – conclude Pittau – è un segno visibile che unisce scuole e cittadini: nessuno deve sentirsi solo davanti alla violenza».