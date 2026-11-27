Sabato 28 e domenica 29 novembre, fa tappa per il secondo anno a Sini “Festa Mobile - L’arte dell’abitare in viaggio”. Il progetto di “Carovana SMI”, propone un nuovo modello di vivere il territorio, realizzato nell’ambito del cartellone Turismo esperienziale 2026 promosso dall’assessorato regionale al Turismo, tra tutela dell’ambiente, pratiche d’accoglienza e linguaggi artistici. Il clou nel pomeriggio di domenica, con la presentazione de “La stalla di Agitu: un maneggio per essere felici”, spazio di residenza creativa transdisciplinare e centro d’osservazione dedicato alla memoria e all’eredità di Agitu Ideo Gudeta, pastora e sociologa etiope, uccisa nel 2020. Il progetto nasce nell’ex maneggio di Sini, concesso in gestione dal Consorzio Due Giare alla “Coop Sa Scrussura”, in dialogo con il territorio e il centro d’accoglienza “CAS ImParis”. Per questo motivo la due giorni si inserisce nel mese dei Diritti umani organizzato dall’ASARP (Associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica). Il programma. Sabato 28, alle 9, passeggiata nella natura con arrivo al Parco di Cracchera. Durante la camminata saranno proposti Percorsi artistico ambientali rigenerativi dell’Umano (P.A.R.D.U.). Alle 16, maneggio di Sini, “Mappe di luoghi in divenire”. Domenica 29, alle 11, al maneggio di Sini, “Territori accoglienti”, incontro su accoglienza e migrazioni. Alle 13.30, il pranzo multiculturale “A tavola con il mondo”. Alle 16, l’inaugurazione de La Stalla di Agitu. Interverranno Francesca Ciri Capra e Biagio Atzori (CAS ImParis), Lino Zedda (Consorzio due Giare), Andrea Carracoi (sindaco di Sini), Ornella D’Agostino (Carovana SMI). In concomitanza con l’inaugurazione sarà presentato il murales “Le storie oltrepassano i muri”, realizzato dagli artisti visivi palestinesi Rafat Asad e Ameed Jabr. Alle 17, aula consiliare, “Le storie delle donne pastore”, proiezione di documenti video e interviste su vita e progetto di Agitu Ideo e altre pastore in Italia.