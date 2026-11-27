Appuntamento dedicato agli amanti della lettura, lunedì 30 novembre a Gonnosnò. La Biblioteca comunale, infatti, organizza la presentazione del libro "Sissignora. Ricordi di una centenaria di Sardegna", a cura dell'autrice Eleonora Grussu. Il libro è un viaggio alla scoperta di una memoria che custodisce le radici e l’identità della Sardegna. Un’occasione per riflettere sull’importanza delle testimonianze e dei ricordi. Negli spazi della struttura, in via Turati 30, con ingresso libero, l’incontro con l’autrice inizierà alle 16.30.