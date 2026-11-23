Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) dell’Università di Sassari organizza ad Alghero, dal 25 al 27 novembre, due eventi dedicati all’architetto svizzero Oreste Pisenti, figura unica nel panorama della storia dell’architettura ma ingiustamente poco conosciuta. Da mercoledì 25 novembre a venerdì 27, nell’androne dell’aula Nivola S3Z del Complesso di Santa Chiara ad Alghero, sarà visitabile dalle 15:00 alle 19:00 la mostra Oreste Pisenti (1908-1998), a cura di Lorenzo Cotti e Michele Valentino. Giovedì 26 novembre dalle 15 alle 19, nell’aula Badas S2a, si terrà il seminario “Archivi, disegno, progetto- terza edizione. Il fondo Oreste Pisenti”. Dopo l’introduzione di Lorenzo Cotti, sono previsti gli interventi di Raimund Fein e di Stefano e Tiziano Dabbeni e una discussione, con la partecipazione di Paola Rizzi e Michele Valentino. Pisenti nacque a Muralto il 28 maggio 1908. Dopo aver iniziato gli studi in Medicina, si iscrive ad Architettura al Politecnico federale di Zurigo, dove si diploma nel 1942. Nello stesso anno apre il proprio studio a Muralto. La sua ricerca si colloca nell’ambito della cultura architettonica moderna, con particolare attenzione al rapporto tra spazio, struttura, arredo e vita quotidiana. Nel 1946 partecipa all’organizzazione del primo Festival Internazionale del Film di Locarno, progettandone il grande schermo per le proiezioni all’aperto. Negli anni successivi realizza abitazioni, edifici residenziali, scuole e strutture produttive, soprattutto nel Locarnese, mantenendo rapporti con figure come Walter Gropius e Marcel Breuer e con artisti quali Arend Fuhrmann e Gianfredo Camesi. Tra le sue opere si ricordano Casa Panzeri a Minusio, Casa Von Kanitz a Orselina, Casa al lago Merlini, la scuola d’infanzia di Bignasco e il centro scolastico di Cevio. Dal 1967 svolge anche un’intensa attività presso la SIA (Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti) e partecipa a numerose giurie di concorso. Muore a Locarno il 29 giugno 1998. Il seminario si svolge con il supporto dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) della provincia di Sassari, che riconosce 1 credito formativo per la visita alla mostra e 4 crediti formativi per la partecipazione al seminario.