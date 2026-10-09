La musica popolare e la tradizione orale saranno protagoniste a Bosa domenica 11 ottobre, alle 19, nella suggestiva cornice della Chiesa del Rosario, lungo Corso Vittorio Emanuele. Il Coro di Bosa propone una serata dedicata al patrimonio musicale italiano con lo spettacolo dal titolo “Composizioni e canti italiani di tradizione orale per due voci”.

L'appuntamento vedrà protagonisti Germana Mastropasqua e Xavier Rebut, interpreti di un percorso artistico che attraversa melodie, racconti e sonorità tramandate di generazione in generazione. Un viaggio musicale che permetterà al pubblico di riscoprire la ricchezza della cultura popolare italiana attraverso l'incontro di due voci capaci di dialogare e intrecciarsi in un repertorio di grande fascino.

Ad arricchire la serata saranno anche la partecipazione di Luca Nulchis e dello stesso Coro di Bosa, impegnati in una proposta che punta a valorizzare le radici musicali del territorio e l'importanza della tradizione orale quale strumento di memoria collettiva.

L'evento si annuncia come un'importante occasione di incontro tra cultura, musica e identità, offrendo agli appassionati e ai curiosi un'esperienza coinvolgente all'insegna dell'ascolto e della scoperta. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica d'autore, il canto corale e le espressioni più autentiche del patrimonio popolare italiano.

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