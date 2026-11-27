Ci sono artisti del registro di Francesco Cavestri, Enzo Favata, Gavino Murgia, Marcello Peghin, band storiche come I nottambuli di Bitti, Bonayres, Coro boghes de Limbara, L’Ensemble Terzo Tempo, tre centenari da omaggiare e tante realtà culturali che sostengono il programma, da Time in Jazz a Fondazione Bernardo De Muro. Si apre il sipario del teatro comunale di Oschiri che, a partire dal 2 dicembre, ospita il calendario delle festività natalizie, presentato, questa mattina all'aeroporto Costa Smeralda, dal sindaco, Roberto Carta, alla presenza dell'amministratore delegato della società di gestione dello scalo Geasar, Silvio Pippobello. Quindici appuntamenti e un mese di eventi articolato in un percorso che attraversa la musica internazionale, quella popolare, d'autore e il canto a tenore, passando per gli spettacoli teatrali, in una danza di contaminazione tra linguaggi e di connessione con l'identità dei territori, la memoria e la ricerca. Frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione comunale, associazioni, artisti e istituzioni culturali, il cartellone non è solo una rassegna, (finanziata dagli assessorati regionali alla Cultura e al Turismo): per l'amministrazione comunale, che ha contribuito con un cofinanziamento, è un investimento nella qualità della vita, nella crescita della comunità, nell'attrattività del territorio e contro lo spopolamento. “Crediamo che la dimensione demografica e la collocazione geografica di un paese non debbano determinare le opportunità culturali, vivere nelle aree interne della Sardegna non deve significare avere meno occasioni di conoscenza, di crescita e di confronto con il mondo”, ha detto il sindaco: “Portare a Oschiri artisti di riconosciuto prestigio significa investire sulla vitalità della comunità e sulla sua capacità di attrarre pubblico anche da altri territori e investire sulla cultura è una strategia di sviluppo e contrasto allo spopolamento”. Ad aprire il cartellone, mercoledì alle 20, il concerto “Jazz/hip hop: due generi fratelli’, con il pianista Francesco Cavestri, per la produzione Time in Jazz che sul palco del teatro di Oschiri, il 30 dicembre, porta anche la forza del canto corale sardo della formazione Boghes de Limbara di Berchidda, per riscoprire il patrimonio musicale della Sardegna. Tra l'Omaggio a Fabrizio De Andrè con gli arrangiamenti de L'ensemble Terzo Tempo il 7 dicembre, e il giorno precedente la comicità dell'artista Benito Urgu, due progetti artistici che fondano suoni, arte e sperimentazioni multimediali. Con DNArte - Di terra, di pietra e bronzo, il 13 dicembre, il polistrumentista sardo Gavino Murgia e la sua band dialogano con le immagini delle statuine neolitiche delle idee madri e dei bronzetti fino ai pozzi sacri, facendo vibrare settemila anni di storia, il 27 dicembre, invece, cinque artisti che hanno fatto della musica della propria terra una cifra stilistica inconfondibile portano in scena ‘Slow dance’, un'esperienza intima e suggestiva, con la direzione artistica di uno dei jazzisti più apprezzati a livello internazionale, Enzo Favata. E poi si tributa Grazia Deledda nel giorno in cui l'assegnazione del Premio Nobel venne ufficialmente comunicata alla scrittrice, il 10 dicembre, con Cosima, un irresistibile miraggio del mondo, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il giorno successivo alle 16 un convegno celebrativo per ricordare il secolo dalla costruzione della diga, del lago Coghinas e della centrale idroelettrica che hanno trasformato il paesaggio e l'economia della comunità e, il 9 dicembre, “1927 Naschid'est. Nove canti di Natale in lingua sarda”, scritti quasi cento anni fa che hanno dato origine alla prima Novena in sardo, concerto dei Bonayres che li riarmonizza per restituirli intatti alle nuove generazioni.