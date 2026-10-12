In occasione delle festività natalizie, Aeroitalia amplia i collegamenti per gli aeroporti del Nord Sardegna con nuovi voli sulle tratte Genova-Alghero e Genova-Olbia.

I collegamenti saranno operati nelle seguenti date e con i seguenti orari: Genova-Olbia il 24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio, alle ore 12.30 e 14; Olbia Genova il 24 dicembre e il 2 gennaio alle 14.40 e alle 16.10, il 30 dicembre e il 6 gennaio alle 10.20 e alle 11.50; Genova-Alghero il 23, il 26 e il 29 dicembre e il 4 gennaio (orari alle 12.30 e 14.10 le partenze da Genova, alle 14.50 e alle 16.30 quelle da Alghero.

«Con questi nuovi collegamenti speciali per il periodo natalizio, Genova rafforza il proprio ruolo nei collegamenti con la Sardegna, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in una delle fasi dell’anno più importanti per i ricongiungimenti familiari e gli spostamenti verso l’isola. L’attivazione dei voli tra Genova, Alghero e Olbia consolida ulteriormente la nostra presenza sul territorio e ci consente di rispondere a una domanda particolarmente intensa nel periodo delle festività», ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia.

(Unioneonline)

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