Nel cuore del centro storico di Oristano, tra le suggestive volte in mattoni di un locale ricco di storia, il ristorante Craf da Banana propone un nuovo percorso degustazione dedicato al fungo porcino, uno degli ingredienti simbolo della stagione autunnale. Un'esperienza gastronomica che unisce tradizione sarda e cucina contemporanea, nata dalla volontà dello chef Mattia Pippia di valorizzare i profumi, le consistenze e le caratteristiche di questo prodotto.
Il porcino diventa così il filo conduttore di un percorso nel quale i sapori della cucina sarda incontrano interpretazioni contemporanee, in un equilibrio tra rispetto delle materie prime e ricerca di nuovi abbinamenti.
«Crediamo che la stagionalità non debba essere soltanto una scelta gastronomica, ma un modo di rispettare il territorio e raccontarne l'identità. Il porcino rappresenta perfettamente questa filosofia: un ingrediente straordinario, che merita di essere valorizzato senza snaturarne l'essenza», spiega lo chef Mattia Pippia.
Da oltre quarant'anni, Craf da Banana porta avanti una tradizione familiare fondata sull'ospitalità, sulla selezione delle materie prime e sull'attenzione alla cucina del territorio. Un patrimonio che oggi si rinnova attraverso proposte capaci di affiancare ai sapori della memoria nuove interpretazioni gastronomiche.
Il percorso degustazione dedicato al porcino sarà disponibile per un periodo limitato, in funzione della stagionalità e della disponibilità del prodotto, offrendo agli ospiti l'occasione di scoprire le diverse sfumature di uno degli ingredienti più apprezzati dell'autunno.
Informazione promozionale a cura di Ristorante Craf da Banana