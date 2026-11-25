Come riconoscete i miei ovociti? Che cosa vedete al microscopio prima di chiamarmi? Dal prelievo ai primi giorni di sviluppo dell’embrione, il lavoro degli embriologi del centro di via Jenner.

di Roberta Maggiulli, embriologa clinica e responsabile dei laboratori di procreazione medicalmente assistita del gruppo IVI Institute

Il nostro lavoro comincia mentre il prelievo è ancora in corso. Il ginecologo aspira il liquido dai follicoli ovarici e noi embriologi lo esaminiamo al microscopio per individuare gli ovociti. Al termine del prelievo possiamo dire alla paziente quanti ne abbiamo raccolti. Per rispondere alla domanda «Ci sarà un embrione da trasferire?» occorrerà aspettare ancora qualche giorno.

A Genera Cagliari, parte di IVI Institute, le coppie possono affrontare sull’isola anche le fasi più specialistiche della fecondazione in vitro. Per chi si sottopone al trattamento, la vicinanza conta già negli ultimi giorni della stimolazione ovarica. Sono i controlli ecografici a indicare quando programmare il prelievo. Poter raggiungere il centro di via Jenner senza dover prenotare un volo con pochi giorni di anticipo rende più semplice organizzare questa tappa della cura.

Come riconosciamo gli ovociti di ogni paziente

Anche il passaggio degli ovociti nella piastra di coltura richiede un controllo. A Cagliari utilizziamo Witness elettronico, un sistema automatizzato che ci affianca nell’identificazione dei campioni. Ogni contenitore ha un’etichetta con un chip. Prima di spostare gli ovociti, un lettore verifica che il contenitore di partenza e la piastra di destinazione siano associati alla stessa paziente. Se rileva un’incongruenza, scatta un allarme e l’operatore si ferma per accertarne la causa. Per ogni operazione registrata possiamo ricostruire chi l’ha eseguita e a che ora.

Quanto conta per chi si sottopone al trattamento sapere che questo controllo esiste? In uno studio condotto con i colleghi del centro Genera di Roma, lo abbiamo chiesto a 408 pazienti. Il 92% ha dichiarato che la verifica elettronica avrebbe ridotto la propria preoccupazione per un possibile errore di identificazione. È una ragione per dedicare tempo, già durante il colloquio, a spiegare come seguiamo i gameti ed embrioni lungo il percorso.

Che cosa possiamo dire nella telefonata del giorno dopo

Il giorno successivo al prelievo cerchiamo al microscopio due piccole strutture, i pronuclei. Uno contiene il materiale genetico materno, l’altro quello paterno. La loro presenza è il segno caratteristico di una fecondazione regolare. Alcuni degli ovociti raccolti possono essere immaturi e anche un ovocita maturo può non fecondarsi. Ecco perché il numero degli ovociti fecondati, che comunichiamo al telefono, può essere inferiore a quello riferito dopo il prelievo.

Nei giorni successivi gli embrioni crescono in un liquido che fornisce alle cellule le sostanze necessarie allo sviluppo. Negli incubatori controlliamo la temperatura e la concentrazione dei gas per mantenere stabile questo ambiente. Tra il quinto e il settimo giorno alcuni embrioni possono raggiungere lo stadio di blastocisti. Osserviamo come si sono organizzate le cellule e quanto si è espansa la cavità al loro interno. Quando sono disponibili più blastocisti, queste caratteristiche ci aiutano a valutare quale proporre per prima per il trasferimento.

Come responsabile dei laboratori di tutti i centri Genera, guardo a queste osservazioni anche nel tempo. Confrontare i dati di molti cicli, dalla fecondazione allo sviluppo delle blastocisti, ci aiuta a individuare variazioni che meritano una verifica. Così, una domanda nata al microscopio a Cagliari può diventare utile anche ai colleghi di Roma o Milano. Per una paziente sarda, il valore di questa esperienza condivisa si misura al colloquio successivo, quando può discutere che cosa è accaduto e come proseguire con chi ha seguito i suoi embrioni, qui sull’isola.