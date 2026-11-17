Dalla formazione a Cagliari ai palcoscenici internazionali, il percorso della violinista narra un'identità connessa alle proprie origini. Accanto a lei, per la rassegna Itinerari Musicali dell'Identità, il pianista Julien Quentin: una storia musicale fatta di incontri, ascolto e libertà interpretativa.

Per Anna Tifu, Cagliari e la Sardegna sono parte di una storia mai troppo distante: il luogo in cui è cresciuta, dove ha iniziato a studiare violino con il padre e dove si è formata la sua identità, musicale e personale.

Il concerto, che l'ha vista protagonista insieme al pianista Julien Quentin il 15 novembre all'auditorium del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, riporta a uno dei temi centrali della rassegna: l'identità. In effetti, ci si sofferma proprio sul risultato di esperienze, incontri, luoghi e relazioni che accompagnano il percorso di un musicista.

Il programma della serata ha attraversato epoche e linguaggi diversi, dando enfasi alle potenzialità espressive del violino. Dallo slancio romantico di Edvard Grieg, con la Sonata per violino e pianoforte op. 45, e di Robert Schumann, con la Fantasie op. 131, il percorso è arrivato al Novecento di Sergej Prokof'ev, con la Sonata n. 1 op. 80 e la Suite da Romeo e Giulietta. Un itinerario tra lirismo, tensione drammatica e virtuosismo, in cui il dialogo tra violino e pianoforte ha dato forma a sensibilità musicali e universi interpretativi differenti.

La storia di Anna Tifu parte proprio dalla Sardegna. Nata a Cagliari, si è diplomata al Conservatorio cittadino a soli quindici anni, prima di proseguire la propria formazione con Salvatore Accardo e al Curtis Institute di Philadelphia. Nel 2007 è arrivata la vittoria al Concorso internazionale George Enescu di Bucarest, un riconoscimento che la conduce sulla scena internazionale. Da allora ha collaborato con importanti orchestre, tra cui l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestre Philharmonique de Radio France e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, lavorando con direttori come Gustavo Dudamel, Yuri Temirkanov e Mikko Franck.