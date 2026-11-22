Noi, il Natale, lo festeggiamo a novembre. Può sembrare un po’ prematuro, e forse neanche Mariah Carey è mai arrivata così in anticipo, ma per noi di Antica Cagliari la festa più grande, il nostro Natale, è a novembre. Circa a metà, ogni anno. Quest’anno il 16 novembre.

Il messaggio parte dalla direzione e arriva puntuale sul telefono di tutto il personale, qualche settimana prima. Le informazioni si susseguono in quest’ordine: giorno, sede, tema dell’evento, nome del docente, scaletta della giornata, ristorante scelto per la cena aziendale. L’ordine di lettura pare sia un po’ diverso: ristorante scelto per la cena aziendale, giorno, tema dell’evento e il resto si leggerà con calma.

Dal giorno del messaggio al giorno della festa, è questo l’argomento che tiene banco nei ristoranti del gruppo. Anche se nessuno crede più a Babbo Natale, lo aspettiamo come si aspetta il Natale, dopotutto sono due giorni di vacanza ed è un'occasione per rivederci tutti! Dal Poetto a via Sardegna, tutto lo staff al completo. Un evento dedicato alla famiglia Antica Cagliari.

Proprio come a Natale, è una grande riunione di famiglia, con qualche piccola differenza. La prima è la compagnia. I colleghi sono la tua famiglia e i parenti non te li puoi scegliere. Puoi trovarli pesanti, ma alla fine ti ci affezioni. Devi.

La seconda differenza è che dobbiamo anche studiare. Da noi si studia sempre. Alcune ore del nostro incontro vengono dedicate al consueto corso di formazione e aggiornamento. Così dice il programma dell’evento.

Prima il dovere. La formazione

Quest’anno il tema della giornata di formazione è ambizioso: i valori. Una parola che abbiamo analizzato, smontato e ricomposto. Si è parlato di valore economico di un prodotto, scala di valori, valori della società, valore come faro che guida le scelte, di etica e di principi morali. L’incontro si è concentrato sui valori che orientano il nostro comportamento. Un corso sulla crescita personale in cui i protagonisti siamo noi come individui e come rappresentanti del marchio Antica Cagliari.

L’obiettivo dichiarato della giornata: concentrarsi sulla visione del mondo attraverso i valori in cui crediamo, cercare di farli coincidere, farli crescere e infine rafforzarli per andare tutti nella stessa direzione, anche se spinti da interessi diversi. Ci ha guidato Sergio Borra, fondatore della scuola Dale Carnegie. Con lui abbiamo parlato di esistenza e resistenza dei principi che spesso vacillano sotto la minaccia delle difficoltà che si incontrano nel lavoro e nel privato. Ci ha sfidati sulle nostre convinzioni e desideri ed è stato interessante scoprire quante volte i nostri principi coincidessero. Siamo più simili che diversi. Forse non lavoriamo tutti nella stessa azienda per una casualità, forse ci siamo scelti. Oppure abbiamo incarnato i valori aziendali. Oppure è vero il contrario: sono i valori aziendali ad essere vicini ai desideri profondi delle persone. Il ricordo ci restituisce una frase che ognuno di noi si è sentito dire al primo colloquio: in Antica Cagliari riconosciamo il valore della persona, ospite e dipendente, qualsiasi ruolo abbia. Rispettiamo chi ci sta accanto e chi è lontano per vedute o cultura, rispettiamo la diversità di opinioni e anche di interessi. Si lavora bene se si lavora sereni.