Home Info aziende INFO AZIENDE Oikade, una storia in evoluzione 20 novembre 2026 alle 07:30 Resta informato su WhatsApp Read English Version Quasi vent’anni di attività, una crescita costruita giorno dopo giorno e una presenza sul territorio che continua ad ampliarsi. Oikade nasce a Cagliari nel 2007 e da allora ha trasformato il progetto iniziale in una realtà organizzata, con persone, competenze e sedi distribuite tra Cagliari, Quartu Sant’Elena e Pula. Oggi si osservano nuove aree della Sardegna, con per diffondere un modello fondato sulla consulenza e sulla conoscenza del mercato. Il primo capitolo dell'azienda sarda viene scritto nel 2007, a Cagliari, nel quartiere di Sant’Avendrace. Qui, Salvatore Serra apre il primo ufficio e dà concretezza a un progetto destinato a crescere, seguendo un principio semplice: nel settore immobiliare la qualità del servizio si fonda sulla capacità di comprendere le persone e le loro esigenze. Il nome scelto per l’azienda contiene già questa idea. Oikade, parola di origine greca che significa “verso casa”, racconta una direzione più che un punto di arrivo. Un concetto che nel tempo è diventato parte dell’identità della società e del modo in cui interpreta il proprio ruolo sul mercato. «Abbiamo sempre pensato che il nostro lavoro non fosse solo quello di vendere un immobile. Dietro ogni casa c'è una persona che sta facendo una scelta importante e il nostro compito è accompagnarla nel modo più professionale possibile». Da quel primo ufficio il progetto si sviluppa con la sede di Pirri, poi trasferita nell’attuale sede di via dei Giudicati, e quelle di Pula e Quartu Sant’Elena. La crescita geografica procede insieme a quella dell’organizzazione, fino a costruire una squadra composta da numerosi professionisti. Una casa è più di una transazione Comprare o vendere un immobile significa affrontare una serie di passaggi che superano la ricerca della casa o la definizione del prezzo. Bisogna confrontarsi con la verifica dei documenti, aspetti urbanistici e catastali da approfondire, eventuali criticità da individuare, predisporre contratti e una serie di adempimenti che richiedono competenze specifiche. © Riproduzione riservata Argomenti simili Programma US Caffè Scorretto Biglietto per due Celestino Tabasso Articoli correlati

Per questo, nel tempo, Oikade ha sviluppato una rete di professionisti in grado di intervenire nelle diverse fasi dell’operazione: tecnici, ingegneri, visuristi, legali e notai che intervengono quando sono necessarie delle competenze specialistiche.

L’obiettivo è costruire intorno al cliente una struttura che possa coordinare i diversi momenti della compravendita, riducendo le complessità di un processo che, soprattutto, per chi lo affronta per la prima volta, può essere tutt’altro che semplice.

«La nostra idea di consulenza parte dalla responsabilità. Quando una persona si affida a noi, deve sapere di poter contare su qualcuno che conosce il percorso e che sa coinvolgere le professionalità necessarie in ogni momento».

In questo senso, la consulenza diventa un elemento distintivo del modello Oikade.

Le persone

Oikade, nel suo percorso di crescita ha formato un gruppo di professionisti che condividono un'impostazione comune e che operano attraverso un confronto costante.

La preparazione è considerata essenziale perché il consulente immobiliare deve conoscere il territorio, comprendere il mercato, aggiornarsi sugli aspetti normativi e tecnici e, al contempo, sviluppare capacità relazionali.

In effetti, le persone arrivano in agenzia con esigenze molto diverse. Chi deve vendere per cambiare città, chi cerca la prima casa, chi vuole investire, chi ha ereditato una proprietà e deve capire come valorizzarla. Ogni situazione richiede un approccio diverso.

«La formazione è fondamentale, ma non è sufficiente. Un buon consulente deve saper ascoltare e capire che dietro una compravendita ci sono spesso decisioni importanti, aspettative e progetti di vita».

Ecco che aumentare le dimensioni dell'organizzazione permette, infatti, di mettere in comune competenze, esperienze e informazioni, costruendo una rete più ampia senza perdere il rapporto diretto con il cliente.

Cagliari è il punto di partenza

Il radicamento a Cagliari rappresenta una componente fondamentale della storia di Oikade. La città e il suo territorio offrono un mercato articolato, nel quale convivono domanda residenziale, investimenti, nuove costruzioni, riqualificazione e una crescente attenzione verso le aree costiere e i comuni dell’hinterland.

L’apertura delle sedi di Quartu Sant’Elena e Pula ha permesso di ampliare questa prospettiva, entrando in contatto con realtà territoriali e bisogni differenti.

Cagliari ha dinamiche proprie, così come il suo hinterland. Pula presenta una forte componente legata alla vocazione turistica e alla vicinanza con il mare. Quartu Sant’Elena mette in relazione dimensione urbana, residenziale e costiera.

Gestire queste differenze con attenzione significa interpretare meglio le richieste dei clienti.

«Essere presenti sul territorio per noi significa proprio questo: non limitarci a conoscere gli immobili, ma conoscere i luoghi nei quali quegli immobili si trovano».

Le connessioni

Come tutto il settore immobiliare, anche Oikade si è confrontata negli anni con una trasformazione degli strumenti utilizzati per cercare, presentare e vendere una proprietà.

Oggi, fotografie, video, annunci digitali e strumenti di comunicazione permettono di raggiungere potenziali acquirenti molto prima dell’appuntamento fisico.

La tecnologia ha, senza dubbio, modificato il rapporto tra domanda e offerta, rendendo il mercato più veloce e aumentando la quantità di informazioni a disposizione.

In questo scenario, la funzione dell’agenzia diventa quella di selezionare, interpretare, verificare e accompagnare. Oltre a mostrare una proprietà, si supporta il cliente a comprendere se quella proprietà risponde davvero alle sue esigenze.

Il futuro

A quasi vent’anni dall’apertura del primo ufficio, Oikade si trova davanti a una nuova fase del proprio percorso.

La crescita costruita negli anni ha portato a una struttura più articolata e con la prospettiva di imporre una presenza più riconoscibile e capillare in Sardegna, mantenendo lo stesso approccio alla consulenza.

La presenza di Oikade intensifica il progetto nel Medio Campidano e nell'Oristanese, territori ai quali si desidera dare maggiore attenzione per uno sviluppo meticoloso e rivolto, soprattutto, a fortificare una vera rete di sedi. Qui, professionisti e territori dialogano tra loro con una sinergia di intenti che aumenta le possibilità sia per chi vuole vendere un immobile ma, anche, per chi sta cercando una dimora di valore.

«La Sardegna è il nostro mercato naturale e pensiamo che ci siano ancora molte possibilità di crescita. Vogliamo guardare a nuove aree senza perdere il metodo che abbiamo costruito in questi anni».

Ogni nuova presenza permette nuove relazioni, conoscere un nuovo territorio, confrontarsi con dinamiche differenti e portare con sé un'identità già definita.

Verso casa: Oikade

“Verso casa” non indica solo il percorso di chi cerca un immobile ma racconta quello di un'azienda che, partendo da una singola sede a Cagliari, ha costruito una rete di persone e competenze e che oggi guarda a nuovi territori.

Resta ben saldo il principio dal quale il viaggio imprenditoriale è partito: accompagnare le persone in una delle scelte più importanti della loro vita.

«Siamo partiti da un ufficio e da un’idea. Oggi abbiamo una squadra e un progetto molto più grande, ma il senso del nostro lavoro è rimasto lo stesso: essere presenti quando una persona decide di fare un passo importante verso la propria casa».

Da qui, Oikade guarda al futuro mantenendo la Sardegna come territorio di riferimento e con l’ambizione di portare la propria idea di consulenza in nuove parti dell’isola.

Informazione promozionale a cura di Oikade

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