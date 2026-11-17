«Buoni welfare» indica cose diverse: per molti sono i buoni spesa dei Comuni per le famiglie in difficoltà, per le aziende sono i benefit che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti sotto forma di voucher. Qui parliamo di questi ultimi. Oggi molti sono digitali: soluzioni come Coverflex caricano il budget su una carta spendibile online e in negozio.

Cosa sono

Sono regolati dall’articolo 51 del TUIR, che distingue due famiglie.

Welfare del comma 2:

Esempio - Previdenza complementare, palestra e attività ricreative, istruzione, assistenza ad anziani, trasporto pubblico

Regola - Fuori dalla soglia dei fringe benefit. Per la generalità dei dipendenti o categorie omogenee

Buoni acquisto del comma 3

Esempio - Prodotti alimentari, carburante, shopping

Regola - 1.000 euro l’anno, 2.000 con figli a carico (2025-2027). Voucher nominativo e non monetizzabile

Dove si spendono

I buoni del comma 3 valgono per alimentari, carburante e acquisti in genere, quindi anche nei supermercati. Il welfare del comma 2 serve per servizi come scuola, palestra o trasporto. La rete dipende dall’emittente.

A chi spettano

Per i buoni acquisto la soglia conta insieme a tutti gli altri benefit ricevuti: se si supera, si tassa l’intero importo. Il welfare del comma 2 non può essere riservato a singoli lavoratori scelti ad personam: per categoria si intende un gruppo omogeneo per tipo, livello o qualifica.

Sono obbligatori?

In generale no: nessuna legge li impone. L’obbligo può nascere dal contratto collettivo o da un accordo aziendale. Il CCNL metalmeccanica industria prevede dal 2026 strumenti di welfare per 250 euro l’anno per lavoratore (erano 200), da usare entro il 31 maggio dell’anno successivo.