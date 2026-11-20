JYSK apre a Settimo San Pietro il suo 121° Store in Italia

La catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo inaugura giovedì 26 novembre il suo 6° punto vendita in Sardegna. Tante idee per arredare e una promozione eccezionale con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli. Assunzioni previste nella regione, che si sommano alle oltre duecentocinquanta posizioni aperte in tutta Italia. JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, giovedì 26 novembre alle ore 9.00, inaugura a Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, il suo 6° negozio in Sardegna e 121° in Italia, segnando un traguardo importante per JYSK che conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e in particolare nella regione. Per celebrare l’evento, JYSK – nota per il concept “Scandinavian Sleeping & Living” – accoglie i clienti con una promozione speciale, valida fino a 9 dicembre, con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli selezionati per la casa, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto. Il nuovo JYSK di Settimo San Pietro è pensato per offrire un’esperienza di acquisto moderna, semplice e ricca di ispirazione. Tra le novità presenti in negozio spicca la collezione Nordic Mood natalizia, parte delle quattro collezioni che JYSK propone ogni anno con articoli nuovi e accuratamente selezionati. La nuova proposta invita a entrare nell’atmosfera delle feste attraverso tessuti soffici, dettagli ricercati e decorazioni dal carattere nordico, pensati per portare in ogni casa il calore, la magia e l’inconfondibile sensazione di hygge del Natale scandinavo. Presente in tutte le 20 regioni italiane, JYSK Italia continua a sostenere la propria espansione con oltre duecentocinquanta posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. In Sardegna sono attualmente ricercate le figure di Vice Store Manager e Sales Assistant a Olbia, Sales Assistant a Oristano e Sassari, a Sestu. © Riproduzione riservata

Home Info aziende INFO AZIENDE JYSK apre a Settimo San Pietro il suo 121° Store in Italia PBM Pubblicità Multimediale 20 novembre 2026 alle 07:30

Sales Assistant e Referente Logistico

Con 121 negozi e oltre 1.000 dipendenti, JYSK Italia riconosce nella propria forza vendita uno dei principali fattori di successo. A confermarlo è la Certificazione Top Employers Italia, ottenuta per il terzo anno consecutivo a gennaio 2026, che riconosce l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane. Il riconoscimento è stato assegnato dal Programma Top Employers, che certifica circa 2.500 aziende in 131 Paesi.

"La nuova apertura a Settimo San Pietro rafforza la nostra presenza in Sardegna e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di JYSK in Italia. La nostra ambizione è essere la prima scelta per i nostri clienti e per chi desidera costruire il proprio percorso professionale nel retail," afferma Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. "Crediamo che le persone siano il motore del nostro successo. Per questo investiamo nella formazione continua, offriamo concrete opportunità di crescita e promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, capace di valorizzare il talento. I risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano la solidità del nostro percorso e ci spingono a guardare al futuro con fiducia, sostenuti dalla nostra stessa crescita, da più notorietà del brand e dall'elevato livello di soddisfazione dei nostri clienti".

Emblema dello stile scandinavo, JYSK Italia ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Arredamento Living e Soggiorno” nell’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Nel 2025/26, JYSK Italia ha registrato il miglior risultato della sua storia, con un fatturato di 190 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo (1° settembre 2025 - 31 agosto 2026) l’azienda ha aperto 13 nuovi negozi e realizzato 16 interventi tra nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e restyling.

JYSK SETTIMO SAN PIETRO

Grande apertura: giovedì 26 novembre, ore 9.00 – 20.00

Indirizzo: SP15, Settimo San Pietro (Cagliari)

Altri store in Sardegna: JYSK Carbonia, JYSK Olbia, JYSK Oristano, JYSK Sassari, JYSK Sestu

CARRIERA IN JYSK

Tutte le posizioni aperte: lavoro.jysk.it

JYSK Italia | Anno finanziario 2025/26 in numeri:

fatturato in crescita del 25%, 190 milioni di euro

700.000 nuovi clienti

13 nuovi negozi JYSK in Italia

3 interventi completati sulla rete di negozi, tra trasferimenti, ampliamenti e restyling

JYSK - Scandinavian Sleeping & Living

JYSK è un retailer internazionale di arredamento per la casa con radici scandinave che rende facile arredare ogni ambiente di qualsiasi casa e giardino. Con oltre 3.700 negozi e negozi online in 49 Paesi, JYSK garantisce sempre grandi offerte e un servizio competente, ovunque e in qualunque modo i clienti scelgano di fare acquisti. Il fondatore Lars Larsen ha aperto il suo primo negozio in Danimarca nel 1979. Oggi, JYSK impiega 34.000 collaboratori. JYSK fa parte del Lars Larsen Group, a conduzione familiare, che nell'anno finanziario 2024/25 ha registrato un fatturato totale di 7,1 miliardi di EUR. Il fatturato di JYSK nell'anno finanziario 2025/26 è stato di 7,0 miliardi di EUR.

Per maggiori informazioni sui prodotti JYSK: JYSK.it