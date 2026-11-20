La catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo inaugura giovedì 26 novembre il suo 6° punto vendita in Sardegna. Tante idee per arredare e una promozione eccezionale con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli. Assunzioni previste nella regione, che si sommano alle oltre duecentocinquanta posizioni aperte in tutta Italia.
JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, giovedì 26 novembre alle ore 9.00, inaugura a Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, il suo 6° negozio in Sardegna e 121° in Italia, segnando un traguardo importante per JYSK che conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e in particolare nella regione.
Per celebrare l’evento, JYSK – nota per il concept “Scandinavian Sleeping & Living” – accoglie i clienti con una promozione speciale, valida fino a 9 dicembre, con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli selezionati per la casa, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto.
Il nuovo JYSK di Settimo San Pietro è pensato per offrire un’esperienza di acquisto moderna, semplice e ricca di ispirazione. Tra le novità presenti in negozio spicca la collezione Nordic Mood natalizia, parte delle quattro collezioni che JYSK propone ogni anno con articoli nuovi e accuratamente selezionati. La nuova proposta invita a entrare nell’atmosfera delle feste attraverso tessuti soffici, dettagli ricercati e decorazioni dal carattere nordico, pensati per portare in ogni casa il calore, la magia e l’inconfondibile sensazione di hygge del Natale scandinavo.
Presente in tutte le 20 regioni italiane, JYSK Italia continua a sostenere la propria espansione con oltre duecentocinquanta posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. In Sardegna sono attualmente ricercate le figure di Vice Store Manager e Sales Assistant a Olbia, Sales Assistant a Oristano e Sassari, a Sestu.