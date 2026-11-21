Proseguono a Pirri le modifiche alla circolazione degli autobus CTM a causa dei lavori sulla rete idrico-fognaria in via Italia, nel tratto compreso tra via Pisano e via Sinnai. Le deviazioni, entrate in vigore martedì 17 novembre, resteranno attive fino alla conclusione dell'intervento.

Le modifiche interessano le linee 8, 8A, 19, M, QS, QSB, 15, ER, 8H, 19S e MS, con percorsi alternativi differenti a seconda della direzione di marcia.

In direzione Monserrato, gli autobus delle linee 8, 8A, 19, M, QS, QSB, ER, 8H, 19S e MS, raggiunto l'incrocio tra via Italia e via Emanuele Filiberto, proseguono lungo via Emanuele Filiberto, via Duca di Genova e via Sironi, per poi rientrare in via Italia e riprendere il percorso abituale. Restano inoltre in vigore le deviazioni delle linee 8, 8A, 8H, M e QSA legate ai lavori in via Riu Mortu, a Monserrato.

In direzione Cagliari, gli autobus delle stesse linee, arrivati all'incrocio tra via Italia e via Pisano, percorrono via Pisano, via Ampere, via Salvatore Sole, via Corona e via Salvo D'Acquisto, prima di rientrare in via Italia e riprendere il tragitto ordinario.

Modifiche anche per la linea 15 in direzione Fosse Ardeatine: i mezzi, giunti all'incrocio tra via Duca di Genova e via Emanuele Filiberto, proseguono lungo via Duca di Genova, via Sironi, via Italia e via Pisano, da dove riprendono il percorso regolare. Nessuna variazione, invece, in direzione Barracca Manna.

Cambiano temporaneamente anche alcune fermate. Sono attive due fermate provvisorie, in via Duca di Genova, di fronte al civico 52, e in via Ampere, dopo l'incrocio con via Sinnai. Il capolinea Sole della linea 15, di fronte ai giardini dell'ex Vetreria, viene inoltre anticipato di circa cinque metri.

Restano temporaneamente soppresse le fermate 815 Italia (angolo via Sinnai), 549 Italia (Passaggio a Livello) e 551 Italia (fronte Vetreria).

Informazione promozionale a cura di CTM