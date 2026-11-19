PAU – Si chiude con un appuntamento di grande richiamo naturalistico e culturale la rassegna autunnale del Festival delle Foreste Sarde. Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, i riflettori si accendono sul complesso forestale Arci-Grighine (Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Forestas), un ecosistema straordinario di quasi 6.000 ettari che abbraccia otto comuni e custodisce un patrimonio unico nel Mediterraneo. La manifestazione tornerà poi in primavera, sabato 3 e domenica 4 aprile, nella cornice del Complesso Forestale Marganai a Iglesias.

Antico massiccio vulcanico della Sardegna centro-occidentale, il Monte Arci racconta una storia geologica e umana millenaria. Dai monumentali neck basaltici di Sa Trebina Longa e Sa Trebina Lada a Morgongiori, che da sempre orientano chi giunge dal Golfo di Oristano, fino ai preziosi giacimenti di ossidiana – l’“oro nero” del Neolitico – che alimentò fiorenti officine litiche tra Pau, Masullas e Usellus. Oggi questo paesaggio, plasmato da leccete secolari, sugherete, oltre cinquecento specie botaniche e una fauna che ha visto il felice ritorno del cervo sardo, diventa il palcoscenico ideale per riflettere sul futuro del territorio.

Il programma

La manifestazione prenderà il via sabato 21 novembre, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Morgongiori, con il convegno “Foresta e lavoro: filiere sostenibili e servizi ecosistemici”, moderato dalla curatrice del Festival Valeria Soru (Forestas). Dirigenti ed esperti Forestas – tra cui Maurizio Malloci, Sara Maltoni, Antonio Vinci, Maurizio Fois nonché Paolo Pistis (Consorzio Monte Arci) e Angela Maria Porcu (Assessorato Turismo), – si confronteranno su prevenzione incendi, rete escursionistica, apicoltura, conservazione della biodiversità e vivaistica forestale, affiancati dal laboratorio “Catalogo vivo” con dimostrazioni pratiche di semina.

Domenica 22 novembre, dalle 9:00 alle 16:30, il cuore dell’evento si sposterà nella foresta demaniale in località Sennixeddu e Prau Mau (raggiungibile con servizio navetta da Pau). Il programma propone tre diversi itinerari di trekking – dal percorso lungo fino a Beda Manca, Acqua Frida e Sa Trebina Longa, alle escursioni medie e brevi – oltre alle passeggiate tra le opere di land art del “Bosco da fiaba”. Spazio anche alla mountain bike (15-17 km), al tiro con l’arco, alle sessioni di yoga nel bosco e alle cacce al tesoro ambientali per i più piccoli curate da Forestas e CEAS.

Tra degustazioni di prodotti tipici, stand artigianali e istituzionali realizzati in sinergia con le realtà locali (Comune di Pau, Pro Loco Morgongiori, Museo dell’Ossidiana, Casa Borrelli e Associazione Menabò), la giornata culminerà alle 15:00 con il concerto del Coro Tenores di Forestas, chiudendosi alle 16:30 con un’azione collettiva di pulizia del bosco.

Info pratiche e viabilità

La sede principale del Complesso forestale Arci-Grighine (uffici di Sa Guardia) resta facilmente raggiungibile da Oristano proseguendo verso Siamanna e Allai, subito oltre il bivio per Fordongianus; tutte le attività sono gratuite previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma online dell'evento su forestasinsieme.simplybook.it.