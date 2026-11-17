Inverno demografico in Sardegna, meno di un figlio per donna. Monni: "Conoscere la propria fertilità aiuta a scegliere per tempo"

Con 0,85 figli per donna, l'Isola registra uno dei livelli di fecondità più bassi d'Italia. Il rinvio della genitorialità richiama l'attenzione anche sulla salute riproduttiva. Dalla diagnosi precoce alla fecondazione assistita, le possibilità di cura per le coppie sarde. La Sardegna continua a fare i conti con l'inverno demografico. Secondo i dati ISTAT relativi al 2025, il numero medio di figli per donna si attesta a 0,85, contro l'1,14 della media nazionale. Un dato che racconta una trasformazione profonda, nella quale il calo delle nascite si intreccia con lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e il progressivo rinvio della genitorialità. Le ragioni sono molteplici, dalle difficoltà economiche e lavorative alla conciliazione tra vita professionale e familiare. Accanto a questi fattori, merita attenzione anche la salute riproduttiva: quando la ricerca di una gravidanza viene posticipata, conoscere i cambiamenti della fertilità legati all'età può aiutare a compiere scelte più consapevoli. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona adulta su sei sperimenta l'infertilità nel corso della vita. Una condizione che può riguardare entrambi i partner e che richiede, quando necessario, una valutazione specialistica. Diventare genitori: perché conoscere la propria fertilità è importante La scelta di avere un figlio arriva spesso dopo aver raggiunto una stabilità personale, lavorativa ed economica. Ma la fertilità cambia nel tempo: nelle donne le possibilità di concepimento diminuiscono progressivamente con l'età, soprattutto dopo i 35 anni. Anche gli uomini possono incontrare difficoltà riproduttive, mentre alcune condizioni di salute possono ostacolare una gravidanza indipendentemente dall'età. "Il tempo biologico non coincide sempre con quello delle scelte personali e familiari. Il messaggio non è quello di avere figli prima, ma di conoscere le proprie possibilità. Una corretta informazione aiuta a prendere decisioni consapevoli e a capire quando può essere utile chiedere il parere di uno specialista", spiega il Dott. Giovanni Monni, direttore clinico di Genera Cagliari, centro di medicina della riproduzione parte di IVI Institute. © Riproduzione riservata

Home Info aziende INFO AZIENDE Inverno demografico in Sardegna, meno di un figlio per donna. Monni: "Conoscere la propria fertilità aiuta a scegliere per tempo" PBM Pubblicità Multimediale 17 novembre 2026 alle 07:30

La gravidanza non arriva: quando chiedere aiuto?

Non ottenere subito una gravidanza non significa necessariamente avere un problema di fertilità. Ma quanto tempo è opportuno aspettare?

In generale, è consigliabile rivolgersi a uno specialista dopo un anno di rapporti regolari non protetti senza gravidanza. Se la donna ha almeno 35 anni, è preferibile chiedere una valutazione dopo sei mesi. In presenza di condizioni che possono influenzare la fertilità, può essere utile anticipare la consulenza.

Il primo passo è comprendere la situazione di entrambi i partner, attraverso una visita e gli eventuali esami necessari.

"Chiedere aiuto non significa necessariamente iniziare un percorso di fecondazione assistita. Una valutazione tempestiva permette di capire se esiste un problema, quali possibilità ha la coppia e se sia opportuno intervenire. Non tutti hanno bisogno dello stesso trattamento e, in alcuni casi, anche il momento in cui si affronta una difficoltà può fare la differenza", sottolinea Monni.

Un percorso verso la genitorialità, senza lasciare la Sardegna

Per molte coppie sarde, affrontare un percorso di fecondazione assistita può significare organizzare spostamenti, assentarsi dal lavoro e conciliare visite e controlli con la vita quotidiana. Poter contare su un centro specializzato vicino a casa può rendere questo percorso più semplice da gestire.

Genera Cagliari, parte di IVI Institute, il più grande gruppo al mondo nella medicina della riproduzione, rappresenta un punto di riferimento per l'eccellenza clinica e scientifica in Sardegna. Il centro offre alle coppie la possibilità di approfondire le cause delle difficoltà di concepimento e valutare percorsi personalizzati di medicina della riproduzione, grazie a un'équipe di professionisti specializzati e a competenze avanzate in ambito clinico e di laboratorio.

Dalla prima consulenza alla scelta del trattamento più appropriato, l'obiettivo è aiutare ogni coppia a comprendere le proprie possibilità e ad affrontare le decisioni con maggiore consapevolezza.

Per chi desidera un figlio e incontra difficoltà a concepire, poter contare su competenze specialistiche nel proprio territorio significa affrontare il percorso con maggiore serenità, limitando gli spostamenti e favorendo la continuità delle cure.

La possibilità di scegliere, restando in Sardegna.