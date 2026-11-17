Con 0,85 figli per donna, l'Isola registra uno dei livelli di fecondità più bassi d'Italia. Il rinvio della genitorialità richiama l'attenzione anche sulla salute riproduttiva. Dalla diagnosi precoce alla fecondazione assistita, le possibilità di cura per le coppie sarde.
La Sardegna continua a fare i conti con l'inverno demografico. Secondo i dati ISTAT relativi al 2025, il numero medio di figli per donna si attesta a 0,85, contro l'1,14 della media nazionale. Un dato che racconta una trasformazione profonda, nella quale il calo delle nascite si intreccia con lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e il progressivo rinvio della genitorialità.
Le ragioni sono molteplici, dalle difficoltà economiche e lavorative alla conciliazione tra vita professionale e familiare. Accanto a questi fattori, merita attenzione anche la salute riproduttiva: quando la ricerca di una gravidanza viene posticipata, conoscere i cambiamenti della fertilità legati all'età può aiutare a compiere scelte più consapevoli.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona adulta su sei sperimenta l'infertilità nel corso della vita. Una condizione che può riguardare entrambi i partner e che richiede, quando necessario, una valutazione specialistica.
Diventare genitori: perché conoscere la propria fertilità è importante
La scelta di avere un figlio arriva spesso dopo aver raggiunto una stabilità personale, lavorativa ed economica. Ma la fertilità cambia nel tempo: nelle donne le possibilità di concepimento diminuiscono progressivamente con l'età, soprattutto dopo i 35 anni. Anche gli uomini possono incontrare difficoltà riproduttive, mentre alcune condizioni di salute possono ostacolare una gravidanza indipendentemente dall'età.
"Il tempo biologico non coincide sempre con quello delle scelte personali e familiari. Il messaggio non è quello di avere figli prima, ma di conoscere le proprie possibilità. Una corretta informazione aiuta a prendere decisioni consapevoli e a capire quando può essere utile chiedere il parere di uno specialista", spiega il Dott. Giovanni Monni, direttore clinico di Genera Cagliari, centro di medicina della riproduzione parte di IVI Institute.