Il Forte Village riapre le porte a candidati e professionisti dell’ospitalità con il Career Day, in programma il 19 novembre 2026, dalle 10:00 alle 18:00, presso la Sky Suite del resort.
Una giornata per incontrare direttamente i responsabili della prestigiosa struttura del sud Sardegna e conoscere le posizioni aperte nei diversi reparti: dall’accoglienza alla ristorazione, dai servizi alberghieri alle tante aree che ogni giorno contribuiscono all’esperienza degli ospiti.
Un’occasione per entrare in una realtà internazionale dell’ospitalità, valorizzare le proprie competenze e avviare un nuovo percorso professionale in un ambiente dinamico, a fianco di professionisti di settori diversi.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a ufficio.personale@fortevillage.com, disponibile anche per ulteriori informazioni.