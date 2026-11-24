Il bianco della sposa, il nero degli invitati e una firma d'autore a vestire entrambi gli sposi. Per il suo secondo matrimonio Miley Cyrus sceglie di puntare sull'eleganza essenziale di Saint Laurent, affidandosi ad Anthony Vaccarello. La popstar, 33 anni, ha detto sì al musicista e batterista dei Liily Maxx Morando, 28, sabato 21 novembre, durante una cerimonia intima a Palm Springs, in California, nella residenza che fu di Frank Sinatra.

A catturare l'attenzione, nelle prime immagini delle nozze, è soprattutto la creazione della maison francese: un lungo abito bianco in seta, dalle linee pulite e dalla silhouette scivolata, con maniche lunghe e uno scollo essenziale sul davanti che lascia spazio a una profonda apertura sulla schiena. Un modello sofisticato, completato da un morbido strascico, scarpe slingback in seta con tacco medio e orecchini di diamanti a goccia firmati Chopard. A impreziosire il look, un raccolto morbido e spettinato, in perfetto equilibrio tra romanticismo e spirito rock.

Una scelta tutt'altro che casuale. Miley Cyrus è da tempo legata alla maison e al suo direttore creativo Anthony Vaccarello, che ha accompagnato la cantante in diverse occasioni pubbliche. Anche lo sposo ha scelto Saint Laurent, con uno smoking nero monopetto, camicia bianca e cravatta sottile, completando il look con un paio di scarpe da ginnastica in pelle. Un'eleganza coordinata, senza rinunciare a quel tocco rock che appartiene a entrambi.

La palette cromatica delle nozze non si è fermata alla coppia. Anche gli invitati si sono presentati quasi tutti vestiti di nero, in un contrasto studiato con il bianco della sposa. Un dress code che non è passato inosservato sui social: solo un'ospite ha scelto un completo nei toni dell'arancione, diventando automaticamente