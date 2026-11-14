Avril Lavigne mamma per la prima volta. La cantante canadese, 42 anni, ha sorpreso i fan annunciando sui social la nascita di una bambina.

«La nostra mini principessa è arrivata», ha scritto nella didascalia che accompagna una serie di fotografie in bianco e nero. L'ultima è un omaggio al suo mondo: tre paia di Vans a scacchi, due da adulto e uno in formato minuscolo, appoggiate su uno skateboard.

La 42enne non ha comunicato né il nome della bambina né quello del padre. Nelle immagini compare anche la mano del compagno, ma la cantante non ha rivelato nulla sulla sua identità.

In passato è stata sposata con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, dal 2006 al 2010, e successivamente con Chad Kroeger, cantante dei Nickelback, dal 2013 al 2015. Tra le sue relazioni più recenti quelle con il musicista Mod Sun e con il rapper Tyga.

(Unioneonline)