Olbia si prepara ad accogliere la ventesima edizione del “Meeting di Olbia”, evento dedicato al rapporto tra turismo e territori e organizzato da “Targaeventi” di Nuccio Merone, un appuntamento che negli anni è diventato un’importante occasione di approfondimento, confronto e analisi sulle trasformazioni del settore turistico in Sardegna. Un percorso iniziato tra le difficoltà e un certo scetticismo, raccontano i promotori, quando non era ancora così diffusa l’abitudine di affrontare il turismo attraverso numeri, dati e analisi. Con il tempo, il Meeting ha consolidato la propria identità, arrivando oggi a proporre una riflessione sugli scenari futuri, anticipando temi e dinamiche che riguardano l’evoluzione del comparto.

«Da qualche anno il Meeting approfondisce scenari in anticipo, grazie alla presenza di importanti relatori e all'attenzione verso temi come la qualità dei servizi, il rapporto tra costa e territori, l’evoluzione dei modelli di accoglienza», ha spiegato Carlo Marcetti, economista e coordinatore dei lavori. Tra gli argomenti che si affronteranno anche i collegamenti con gli Stati Uniti che hanno contribuito ad attirare numerosi visitatori americani verso i territori interni dell'Isola. Un'occasione per riflettere sulle potenzialità delle aree meno conosciute, anche lontane dalle fasce costiere, capaci di offrire esperienze autentiche e identità distintive.

«Questa nostra Isola ha una forte e vera identità: ogni piccolo cosmo è da scoprire», è il messaggio che accompagna la manifestazione. Ampio spazio sarà riservato anche alla formazione e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Il Seminario, guidato da Federico Barbarossa, presidente Asmot, dedicato all'accoglienza e all'ospitalità affronterà il tema della preparazione delle nuove professionalità, delle difficoltà nel traghettare i giovani verso il mercato del lavoro e della necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza della cultura turistica. Un comparto che rappresenta una componente significativa dell'economia regionale: il turismo, secondo i dati richiamati dagli organizzatori, contribuisce per l'8,9% al Pil della Sardegna. Ma la valorizzazione dell'isola non passa soltanto dalle strutture di alta gamma: ristorazione, ospitalità diffusa, territori interni e patrimonio culturale rappresentano altrettante opportunità di crescita. «L'auspicio è che anche questa volta si riesca a dare un contributo allo sviluppo della conoscenza del turismo», ha sottolineato Marcetti. Anche quest'anno il Meeting rinnova l'attenzione verso la tutela ambientale con l'iniziativa “Puliamo la città”, promossa in collaborazione con Plastic Free. Francesca Carone, referente regionale dell'associazione, ha ringraziato gli organizzatori per il quarto invito consecutivo alla manifestazione. L'appuntamento si svolgerà nel Golfo di Olbia, nel tratto compreso tra il Museo archeologico e via dei Lidi. La raccolta riguarderà soprattutto le plastiche restituite dal mare, un'occasione per unire sensibilizzazione ambientale e conoscenza del patrimonio storico. Durante l'iniziativa, infatti, gli archeologi Durdica Bacciu e Marcello Cabriolu accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle strutture emerse dell'antico porto romano, in via Escrivà.

Tra gli obiettivi anche quello di richiamare l'attenzione sull'area archeologica: «Puliremo quella che in Via Escrivà molti scambiano per una vasca, spesso colma di rifiuti e vorremmo invitare l'amministrazione ad adottare un cartello informativo”, ha spiegato Carone, sottolineando l'importanza di rendere riconoscibile e valorizzare un luogo di interesse storico. La manifestazione, al Museo Archeologico olbiese, prenderà il via giovedì 19 alle 9.30 con il convegno “Turismo e Territori”, aperto dai saluti istituzionali di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, e con Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna e Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Tra i relatori Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar, e Domenico Bagalà, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. Seguiranno gli interventi di Gianfranco Benelli, docente di Diritto dei trasporti e del turismo all'Università di Sassari, Patrizia Tomassetti, sindaca di Bortigali, Alessandro Corona, presidente della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai, Lidia Decandia, docente di Urbanistica all'Università di Sassari, e Marco Berio, titolare di Gallicantu Stazzo Retreat. Per concludere spazio all'undicesima edizione del Premio Gusto, che quest'anno assegnerà i riconoscimenti a Chiara Marras per la categoria influencer, a Moses Concas ( arte e musica), a Giovanni Sanna del Gruppo Studio Vacanze per l'impresa ricettiva e a Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar, per l'attività d'impresa.

Venerdì 20, alle 9.30, sarà la volta del seminario “Accoglienza e Ospitalità”, con i saluti di Sabrina Serra, vicesindaco di Olbia. Al tavolo Marcello Cabriolu, archeologo, Anna Maria Zedda, direttrice generale di Geseco Arzachena. Il confronto vedrà la partecipazione anche di Giuseppe Contini, chef e scrittore, Durdica Bacciu, archeologa e guida turistica, Gavino Fenu, docente dell'IPSAR “Tuveri” di Villamar, Edoardo Oggianu, presidente di Confcommercio Olbia-Tempio, Salvatore Spinosa, psicologo, e Simplicio Usai, scrittore. Alle 13 prevista la proiezione de “La rotta del principe”, cortometraggio documentario ideato e narrato da Fausto Farinelli, che ripercorre una delle prime esplorazioni della costa, compiuta nel 1961 dal Principe Aga Khan. La manifestazione si concluderà sabato 21 con “Puliamo la città”, l'iniziativa realizzata in collaborazione con Plastic Free nel Golfo di Olbia, punto di incontro al Museo Archeologico alle ore 9.