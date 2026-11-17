Accenderà i riflettori sullo snodo strategico del settentrione isolano, porta d'accesso privilegiata per i flussi turistici e commerciali da e per la penisola, il webinar "Connettere il Nord-Est: una porta aperta sul continente", in programma venerdì 20 novembre dalle 10.30 alle 12.30.

Si tratta del secondo appuntamento dopo quello focalizzato sull'area Sud-Ovest ("Connettere il Sud-Ovest: strade, binari e rotte per la mobilità di passeggeri e merci"), durante il quale rappresentanti del mondo economico e istituzionale si sono confrontati sui collegamenti stradali, ferroviari e sulle rotte marittime e aeree fondamentali per il territorio.

Il ciclo di tavoli di confronto dedicati alle infrastrutture dell'Isola nell'ambito del "Programma Infrastrutture" ed incentrati sulle priorità individuate nel "Libro Bianco per il sistema economico", con l'obiettivo comune di sostenere il tessuto produttivo locale e superare i divari territoriali, è organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e la Camera di Commercio di Nuoro.