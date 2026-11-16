300 serrande abbassate a Sassari dal 2013 a oggi. Il dato è emerso, oggi a Palazzo Ducale, nel corso de “La giornata delle chiavi”, mobilitazione promossa da Confcommercio in 89 capoluoghi d’Italia per rimarcare le conseguenze della desertificazione commerciale. All’incontro in Comune hanno partecipato il sindaco Giuseppe Mascia, il direttore generale della Confcommercio sassarese, Sandro Guiso, il presidente territoriale, Alberto Fois, i componenti del direttivo territoriale di Confcommercio, Paolo Murenu e Antonio Pistidda, il presidente territoriale di Federmoda, Lucio Nali, il presidente territoriale di Confcultura, Leonardo Marras, e il funzionario di Confcommercio, Gaetano Pinna e il consigliere comunale Antonio Paoni, che presiede la commissione competente, tra l’altro, in tema di attività produttive.

Confcommercio ha consegnato al primo cittadino una chiave importante che, come sostenuto nei vari interventi, è «quella che serve per riaprire i negozi chiusi, per tenere aperti quelli che vanno avanti nonostante le difficoltà e per aprirne di nuovi, restituendogli quella centralità su cui con l’amministrazione comunale c’è perfetta sintonia, perché il commercio di prossimità è parte fondamentale dell’antidoto al degrado sociale, urbanistico ed economico della nostra città come di tutte le altre».

L’obiettivo terrà conto anche del progetto di Confcommercio “Cities” che sostiene la rigenerazione urbana e valorizza le economie di prossimità.

Una prima linea di intervento è quella dei distretti commerciali, aree come centri storici o quartieri, dove dar vita alla partnership tra pubblico e privato, potenziando il tessuto commerciale e sociale. Un’altra la propone il sindaco: «Dovrà essere la ricognizione delle saracinesche abbassate: iniziamo a capire a chi appartengono quei locali, in che stato sono, perché sono chiusi e quali strumenti si possono attivare per favorirne la riapertura».