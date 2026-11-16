Confindustria: «Per le imprese sarde costi di trasporto insostenibili, intervenire con urgenza»

«I costi di trasporto sono ormai insostenibili. Occorre intervenire con la massima urgenza». È l’allarme di Confindustria Sardegna, che lancia anche un appello per «una battaglia comune e unitaria di tutte le forze politiche».

«È oramai dal dicembre 2024 – si legge in una nota – che il nostro grido d’allarme segnala che le imprese sarde sostengono costi di trasporto merci notevolmente superiori a quelli delle imprese continentali, con pesanti ricadute sulla competitività, sull'export, sull'occupazione e sulla capacità di attrarre investimenti in Sardegna».

Confindustria sottolinea come più volte, dai primi mesi dell’entrata a regime dell’ETS marittimo, «questa inconcepibile e insostenibile condizione di disparità con le altre regioni d’Italia e d’Europa sta determinando un drammatico impoverimento del sistema produttivo sardo, che, giorno dopo giorno, perde livelli di competitività conquistati, negli anni, con coraggiosi e fiduciosi investimenti privati».

Di qui un «accorato appello ai Deputati e ai Senatori sardi affinché la continuità territoriale delle merci diventi una priorità unitaria dell'agenda di tutte le forze politiche nazionali in modo tale che trovi adeguata risposta concreta nell’attuale Legge di Bilancio in discussione in parlamento o in qualsiasi altro provvedimento ministeriale urgente».

«Questa non è una battaglia di parte e non riguarda soltanto il mondo delle imprese. È una questione che interessa l'intera Sardegna e il suo futuro non solo economico, ma anche sociale», affermano Alberto Cellino e Andrea Porcu, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Confindustria Sardegna. E aggiungono: «I costi di trasporto merci elevati e le recenti criticità nella continuità territoriale delle persone, rischiano di far aumentare la fuga dalla Sardegna non solo dei giovani, ma anche delle imprese e dei lavoratori».

«Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, a partire dai parlamentari sardi, affinché possa esser portata avanti un'iniziativa comune e trasversale. Non possiamo più accettare che la condizione insulare si traduca in un costo aggiuntivo ingiusto e insostenibile a carico di chi ha ancora il coraggio di produrre e fare impresa in Sardegna».

In particolare, la richiesta di Confindustria è quella di istituire e finanziare, in regime di Onere di Servizio Pubblico (OSP), due nuovi collegamenti marittimi dedicati alle merci: Cagliari–Genova e Olbia–Marina di Carrara, individuando nell’imminente manovra finanziaria le risorse necessarie, anche attraverso il rafforzamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

« Un'istanza, quella di Confindustria Sardegna, che sostiene il condiviso percorso già avviato dalla Regione Sardegna, attraverso l'Assessorato dei Trasporti, che, nei giorni scorsi, a seguito di un confronto, ha formalmente richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'attivazione del procedimento per il riconoscimento degli obblighi di servizio pubblico, nel rispetto della normativa europea, per queste due tratte marittime delle merci».

«Il principio costituzionale di insularità, sancito dall'articolo 119 della Costituzione, deve tradursi in interventi concreti e risorse finanziarie – proseguono Celllino e Porcu. La Sardegna non chiede privilegi né assistenza, ma condizioni di accessibilità e competitività analoghe a quelle degli altri territori nazionali ed europei La continuità territoriale non può riguardare soltanto le persone: deve riguardare anche le merci. È una condizione essenziale per difendere la competitività delle nostre imprese, attrarre investimenti e creare occupazione. Su questa battaglia chiediamo a tutta la politica di fare fronte comune. La Sardegna non può più aspettare».