Il carrello della spesa si fa ancora più caro. Secondo le statistiche flash sui prezzi al consumo diffuse oggi dall’Istat, a ottobre i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono cresciuti del 2,3%, in accelerazione rispetto al +1,5% del mese precedente. Corre anche l’inflazione dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, quelli che gli italiani comprano più spesso, passata dal +5,2% al +5,8%.

A spingere l’indice generale rispetto a settembre, spiega l’Istat, sono soprattutto i rincari dell’energia: +20,3% per gli energetici regolamentati e +5,3% per quelli non regolamentati. In crescita anche gli alimentari non lavorati (+1,8%) e i servizi relativi ai trasporti (+1,3%). In controtendenza i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che su base mensile calano dello 0,9%.

Il quadro è confermato anche dagli indici armonizzati. L’Ipca, l’indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo, segna +1,2% su base mensile e +5,6% su base annua, contro il +4,2% di settembre: un dato che conferma la stima preliminare. L’indice Foi, che misura i prezzi per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, sale dell’1,1% rispetto a settembre e del 5,4% rispetto a un anno fa.

(Unioneonline/v.l.)