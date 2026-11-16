Il prezzo dei carburanti self in Sardegna tornano sopra la media nazionale.
Secondo il consueto aggiornamento giornaliero del ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato lunedì 16 novembre 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale si attesta 1,958 euro/litro per la benzina e a 2,208 euro per il per il gasolio.
Nei distributori dell’Isola, invece, servono – in modalità self - 2,212 euro per un litro di gasolio e 1,966 euro per un litro di benzina. Il Gpl servito, invece, in Sardegna si attesta oggi a 0,891 euro.
(Unioneonline)