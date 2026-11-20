«Il ministero dei Trasporti, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione».

È quanto scrive su X il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. La funzione, secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica, sarà lanciata a breve, come aggiornamento software, e costerà 99 euro al mese in abbonamento. La nuova assistenza avanzata «è in grado di affrontare percorsi complessi, gestire incroci, intersezioni, cambi di corsia».

L'Italia è il dodicesimo Paese europeo a dare il via libera dopo il primo ok arrivato ad aprile dai Paesi Bassi. «Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini», ha sottolineato il ministro Salvini.

(Unioneonline)