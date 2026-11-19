La Confcommercio Sardegna interviene con decisione sul bando "Aiuti ai Progetti di Ricerca e Sviluppo delle MPMI", gestito da Sardegna Ricerche nell'ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, sollevando la necessità urgente di incrementare la dotazione finanziaria complessiva per evitare l'esclusione di realtà innovative del territorio. Dai dati aggiornati al 22 settembre scorso emergono 74 domande presentate a fronte di una disponibilità iniziale di 15 milioni di euro, un perimetro che ha visto l'ammissione di soli 30 progetti, la permanenza di 21 istanze in istruttoria e la classificazione critica di 13 proposte come istruibili esclusivamente in presenza di economie o rinunce, mentre 10 non sono state ammesse.

L'associazione di categoria evidenzia come questo scenario rischi di penalizzare gravemente il tessuto produttivo regionale, bloccando investimenti privati strategici capaci di generare occupazione qualificata, trasferimento tecnologico e competitività diffusa. La richiesta formale indirizzata a Sardegna Ricerche e alla Regione Autonoma della Sardegna punta a un'azione sinergica e tempestiva che preveda l'incremento delle risorse tramite l'Azione 1.1.1 o altre fonti regionali, la destinazione integrale delle economie derivanti da revoche e rinunce allo scorrimento della graduatoria, e l'avvio immediato dell'istruttoria per le 13 domande attualmente congelate.

«Gli investimenti privati in ricerca e sviluppo rappresentano il vero motore della competitività e della crescita economica per la nostra regione, e non possiamo permettere che idee progettuali valide vengano stoppate unicamente a causa di un vincolo cronologico di bilancio», dichiara Salvatore Brichetto, vice presidente Confcommercio nord Sardegna. «Chiediamo alla Regione e a Sardegna Ricerche un intervento tempestivo e lungimirante per potenziare la dotazione finanziaria e sbloccare le istruttorie in sospeso; dare certezza a queste imprese significa consentire loro di programmare con serenità investimenti a lungo termine e nuove assunzioni qualificate, offrendo un segnale concreto a chi scommette sull'innovazione in Sardegna».