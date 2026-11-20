Nuovo ciclo di lezioni nell'ambito del Programma Us, il progetto di alta formazione per imprenditori e manager promosso a Cagliari dal gruppo L'Unione Sarda.
La materia di studio in questa sessione, affidata ai docenti della Luiss Business School, è l'intelligenza artificiale nelle sue molteplici declinazioni. Con un dato indiscutibile: si tratta di uno strumento essenziale per consentire alle piccole e medie imprese, tessuto connettivo del sistema economico dell'Isola, di competere nei mercati più importanti.
Nel pomeriggio, nella sala "Giorgio Pisano", tavola rotonda moderata dal vicecaporedattore de L'Unione Sarda Michele Ruffi.
Nel video Luca Gatto (docente della Luiss Business School di Roma), Emiliano Finocchi (docente della Luiss Business School di Roma), Francesco Saraceno (docente Sciences Po- Parigi e Luiss Business School-Roma) e Paolo Capitini (docente di Storia Militare dell'Universitià della Tuscia), Enrico Aprico (docente di Strategia economica aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano).