In Sardegna circa 64mila veicoli non sono assicurati, con l’evasione dei premi di stipula della Rc auto che nel 2025 ha sfiorato i 27 milioni di euro.

Lo sottolinea un report di Segugio.it, diffuso mentre si discute della Manovra 2027, che prevede anche una proposta per scovare gli irregolari.

In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto dell’ACI, si appresta a incrociare almeno ogni tre mesi cinque banche dati pubbliche e assicurative, tra cui l’archivio delle coperture RC Auto, il PRA, i dati sulle revisioni e il registro dei veicoli demoliti, proprio per individuare i veicoli privi di polizza che non rientrano nelle esenzioni di legge.

EVASIONE MILIONARIA – «In Sardegna – sottolinea nel report il portale specializzato nel confronto tra le varie assicurazioni – il fenomeno dei veicoli non assicurati assume dimensioni rilevanti: nel 2025 se ne stimavano circa 64.000. Applicando a ciascun veicolo il premio medio RC Auto regionale del 2025, pari a circa 424 euro, Segugio.it stima un ammontare complessivo di premi evasi di circa 26,9 milioni di euro.

I DATI NAZIONALI – Anche nel resto d’Italia il fenomeno da contrastare resta ampio. Secondo le stime ANIA nel 2025 i veicoli sprovvisti di regolare copertura assicurativa nel nostro Paese sono circa 2,8 milioni, pari al 5,8% del parco circolante nazionale: in pratica, circa un veicolo su 17. Il dato è in lieve calo rispetto al 2024, quando i veicoli non assicurati avevano raggiunto 2,9 milioni (6,1%), il numero più alto dell’intero periodo 2017-2025. Tuttavia, il numero dei veicoli non assicurati resta sugli stessi livelli del 2017 (anche se, con la crescita del parco circolante, l’incidenza è scesa dal 6,3% al 5,8%) e ben al di sopra del minimo del 2021, quando erano 2,4 milioni.

Il problema riguarda tutto il Paese, pur con forti differenze territoriali. A fronte di una media nazionale del 5,8%, il Sud (7,7%) e le Isole (7,3%) restano le aree più critiche, mentre il Nord si ferma al 4,7%. In valore assoluto, però, è proprio il Nord a contare il maggior numero di veicoli non assicurati: 1,14 milioni, oltre il 40% del totale nazionale.

IL PESO SU CHI È REGOLA – Da sottolineare il fatto che l’evasione va a pesare anche su chi è in regola e paga regolarmente il dovuto. I danni causati dalle auto che non sono assicurate vengono infatti risarciti tramite il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, che viene alimentato con un contributo applicato ai premi delle Rc auto.

I CONTROLLI – Tornando alle proposte di innalzamento della lotta all’evasione della Rc auto nella nuova legge di bilancio, con l’incrocio dei numeri tra il Ministero e banche date assicurative, Segugio spiega: «Gli elenchi ottenuti serviranno a sollecitare la regolarizzazione e saranno messi a disposizione della Polizia stradale per i controlli. Le modalità operative saranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi potenzialmente entro marzo 2027».

I COSTI NELL’ISOLA – Segugio ha diffuso anche i dati sul coste delle polizze nell’Isola: «Nel 2026 il premio medio RC Auto in Sardegna è salito a 436,03 euro, per un aumento di 11,72 euro in valore assoluto rispetto allo scorso anno, pari al 2,8%».

«Guardando ai dati più recenti, aggiornati a ottobre 2026, la media nell’Isola – prosegue il report – si attesta a 408,47 euro e il quadro provinciale sardo mostra differenze significative. Cagliari è la provincia più cara della regione, con un premio medio di 426,93 euro, in diminuzione del 7,0% rispetto a ottobre 2025. Segue Sassari, dove assicurare un veicolo costa mediamente 419,86 euro, facendo registrare un calo del 4,9% su base annua. La graduatoria prosegue con Nuoro, dove il premio medio si attesta a 396,35 euro, in diminuzione del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel Sud Sardegna il costo medio dell’RC Auto è invece pari a 384,63 euro, facendo registrare un calo del 9,4% su base annua, la diminuzione più marcata tra le province sarde. Nella parte bassa della graduatoria si trova Oristano, dove il costo medio dell’RC Auto si ferma a 331,06 euro, in diminuzione del 4,6% rispetto a ottobre 2025. Oristano si conferma quindi la provincia meno cara della Sardegna, con un premio medio inferiore di quasi 96 euro rispetto a quello registrato a Cagliari».

(Unioneonline/l.f.)