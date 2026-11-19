Un plebiscito per l’imprenditore di Dolianova che prende il posto di Antonello Carta, alla guida della Copar per due mandati consecutivi.

Sandro Murgia, 54 anni, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci che punta sulla sua esperienza manageriale per le sfide che attendono il settore olivicolo del Parteolla nei prossimi anni. Murgia dal 2006 è anche presidente delle Cantine di Dolianova. 20 anni di impegno che hanno consentito all’azienda di raggiungere importanti risultati sui mercati internazionali. «Assumo il nuovo incarico con grande entusiasmo – afferma Murgia – vengo da una famiglia contadina. Per me l’ulivo è sacro. L’obiettivo è dare un’unica voce al settore vitivinicolo e dell’agroalimentare. Metterò a disposizione la mia esperienza per valorizzare il grande potenziale della Cooperativa». La Copar conta attualmente 432 soci. Gli ettari coltivati sono 1300 ettari con ben 169.000 piante di ulivo. «L’azienda si distingue per la qualità dell’olio e delle olive da mensa. Ci sono enormi potenzialità da sfruttare. Lo scenario internazionale non è dei migliori ma ci proveremo con tutte le forze». Tra gli obiettivi prioritari del neo presidente, affiancato dal vicepresidente Gabriele Spanu, l’infrastrutturazione delle campagne, con il progetto per estendere il sistema irriguo consortile dalla piana di Sibiola al territorio di Dolianova e una politica per riavvicinare i giovani alle campagne favorendo il ricambio generazionale indispensabile per affrontare le sfide del futuro.