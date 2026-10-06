Un vestito che diventa più di un oggetto, come custode di ricordi, rivelatore di emozioni e segreti o, ancora, materia per narrare: ed è appunto sotto il tema di "Vestival! Racconti, visioni e libri da mettersi addosso" che si presenta la ventunesima edizione di Tuttestorie, Festival di Letteratura per Ragazze e Ragazzi al ritorno dal 7 all'11 ottobre: ben settantotto ospiti, tra scrittori, illustratori e artisti italiani e internazionali, e trecentonovanta appuntamenti in calendario all'ExMa di Cagliari, in via san Lucifero 71, per esplorare il vestito come identità, memoria e racconto.

Nella rinnovata collaborazione con firme, realtà editoriali e agenti culturali del territorio, il Festival mantiene un attento occhio puntato verso l'estero: come dimostra la presenza della celebre autrice per l'infanzia Abby Hanlon, che fa ritorno da New York nel decennale della sua "Dory Fantasmagorica", e della collega australiana e ambasciatrice Unicef Sophie Blackall, oltre che del fumettista vietnamita-americano Trung Le Nguyen con il suo "The Magic Fish", acclamato debutto in cui identità queer e fiabe s'intrecciano nel raccontare una storia di migrazione e crescita. Attesi anche lo scrittore olandese David Vlietstra, la collega Tamara Bach, il duo creativo dei fiamminghi Jacques & Lise e gli autori svedesi Anders Sparring e Per Gustavsson. Mentre arrivano dalla Penisola la scrittrice e poetessa Silvia Vecchini, l'illustratore Sualzo (alias di Antonio Vincenti) e lo scrittore e critico del cinema Manlio Castagna.

Riservando uno spazio particolare per i bambini dai zero ai sei anni, nelle letture dei volontari di Nati per Leggere e le performance interattive con l'attore, artista e storico dell'arte basco Ieltxu Ortueta, il vestito è perciò un filo tematico emerge da subito nella piazza centrale con la mostra "Una testa a pois", composizione di diciassette completi bizzarri e sormontati da grandi teste senza faccia, a cura di Manuela Fiori. Come anche dalla produzione originale "Calzelunghe, Cappuccetti e Camicie Prodigiose" di Catia Castagna ed Elena Iodice, in cui decine di vestiti stampati diventano superfici tridimensionali dove abitare e divertirsi, accompagnando il pubblico in un "armadio sonoro" grazie anche all'ascolto collettivo in cuffia. E ancora con i laboratori e workshop, a indagare sul concetto di abito fino ad arrivare alla pittura di Sonia Delaunay e Carla Accardi, e le coreografie di "Vesto il gesto".

Ma il vestito diventa soprattutto strumento per affrontare temi sociali e costruire progetti partecipati, con "La coperta di Yusuf" della Cooperativa La Carovana – nata su impulso della Biblioteca di Lampedusa – a ricordare il neonato dallo stesso nome morto nella tragica tratta dei migranti nel Mediterraneo, il "Mattomantomantello" di Alberto Marci, con i piccoli a costruire collettivamente un'opera tessile facendosi coraggio a vicenda, lo scambio di vestiti con "Sceglime!" di Valentina Atzori e la riflessione sull'identità del cortometraggio "Dragfox". A chiudere il festival, domenica 11, è la "Sfilata sfilacciata. Oggi come mi Vestival?", parata conclusiva con musiche di Catia Castagna e testi di Tognolini dove scrittori, bambini e volontari vanno a sfilare insieme, indossando le creazioni realizzate nei giorni del Festival.

Con le scuole e le biblioteche dell'Isola coinvolte nella manifestazione già dal 5 ottobre, ad accompagnare l'edizione ci sono gli intermezzi nel cinema d'animazione offerti dalla Cineteca Sarda, le colonne sonore originali di Antonello Murgia, alle quali si affiancano la veste grafica firmata da Ignazio Fulghesu e le parole scritte da Bruno Tognolini, inseriti anche nella sua nuova raccolta "Rima Rimasta".

Il percorso culminerà con “Sfilata sfilacciata. Oggi come mi Vestival?”, parata conclusiva orchestrata da Catia Castagna su testi di Bruno Tognolini e musica in vinile. Scrittori, volontari e bambini sfileranno insieme indossando le creazioni realizzate durante il festival, portando nella dimensione collettiva il gioco tra abito, racconto e identità che attraverserà l’intera edizione.

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