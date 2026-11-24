Nove artisti diversi per linguaggi e formazioni, le cui opere vengono ora riunite in un percorso dalla struttura innovativa: ed è un'esposizione "S.I.N.G.O.L.A.R.E.", quella che dal 25 novembre al 27 gennaio va ad animare il Ghetto di Cagliari, in via Santa Croce 18. Curata da Amedeo Alessio e dal sottotitolo "Una raccolta, tanti sguardi, un incontro", affianco alla mostra è previsto anche un laboratorio aperto ai visitatori.

Con l'inaugurazione attesa perciò questo mercoledì alle 18 – e visitabile dal martedì alla domenica nella mattina, dalle 10 alle 13, e al pomeriggio, dalle 16 alle 19 – la mostra propone un originale sistema di alternanza a rotazione, nel quale ogni tre settimane ciascuna delle tre sale del Centro comunale ospita una delle opere selezionate, giunte da una collezione privata e capaci di offrire una panoramica ricca e plurale sull'arte contemporanea sarda. E non a caso, proprio "S.I.N.G.O.L.A.R.E." è l'acronimo dei cognomi dei nove artisti coinvolti: ossia Giuliano Sale, Silvia Idili, Giovanni Nonnis, Gavino Ganau, Alessio Onnis, Angelo Liberati, Silvia Argiolas, René Rijnink e Salvatore Esposito.

Tra personali e distinte visioni riflesse nelle creazioni, queste ultime vengono presentate in un formato differito per permetterne una fruizione lenta, in uno spazio singolare e al contempo in cambiamento ripetuto, invitando così il pubblico a fare ritorno a ogni rotazione e a costruire gradualmente una propria lettura del percorso complessivo. E in parallelo a esso, è inoltre previsto il laboratorio permanente "Dal singolare alla pluralità": a ogni visitatore viene infatti donata la stampa di una delle opere per , nell'idea che i lavori continuino a cambiare natura e spirito, pure agli occhi di chi l'abbia già osservata.