Sei incontri con altrettanti autori, quattro laboratori rivolti ad adulti, bambini e ragazzi e diverse sedi distribuite tra il centro e gli altri quartieri della città: torna “Tè con autore”, il progetto di promozione della lettura organizzato dall’associazione Artisti Fuori Posto con il contributo del Comune di Cagliari.

L’edizione 2026 si svilupperà da ottobre a dicembre con un programma che mette insieme incontri pubblici, libri, letture dal vivo e attività formative. L’obiettivo è avvicinare pubblici differenti alla lettura e alla scrittura, portando gli appuntamenti in diversi luoghi della città e coinvolgendo anche le scuole.

La direzione artistica è affidata a Francesca Saba, che condurrà i sei incontri letterari. Il format prevede che gli autori saranno invitati a raccontare il proprio rapporto con i libri, la lettura, la scrittura e le biblioteche, coinvolgendo direttamente il pubblico. Le conversazioni saranno accompagnate dalle letture di attori professionisti, tra cui Anna Murgia, Alessandro Pani, Filippo Salaris e Piero Murenu.

Le date

Il calendario prenderà il via giovedì 15 ottobre alle 17.30 allo Spazio SEARCH, con Piergiorgio Pulixi e il nuovo libro Il fattore gatto, pubblicato da Marsilio. Il 29 ottobre, sempre alle 17.30, agli Intrepidi Monelli, sarà la volta di Gianmichele Lisai con La grande storia della Sardegna, edito da Newton Compton.

Il 12 novembre alle 17, alla Fondazione di Sardegna, Valeria Usala presenterà Nelle case degli altri, pubblicato da Garzanti. Il 26 novembre alle 17.30, a Palazzo Siotto, arriverà Antonio Boggio con Nero Mediterraneo, edito da Mondadori.

Gli ultimi due appuntamenti saranno a dicembre: il 3 dicembre alle 17 alla MEM con Ilenia Zedda e Se mi guardo da dentro, edito da Salani, e il 10 dicembre alle 17 a Casa Saddi con Fabio Sanna, autore di Ciak! Si vive, pubblicato da Villaggio Maori. Durante gli incontri sarà possibile acquistare i libri grazie alla presenza delle librerie Ubik di via Sonnino e Ubik Mieleamaro.

Dalla presentazione dei libri ai laboratori

“Tè con autore” affianca agli appuntamenti pubblici un percorso laboratoriale rivolto sia agli adulti sia agli studenti.

Per il pubblico adulto sono previsti un corso di lettura espressiva, condotto dall’attore Filippo Salaris, articolato in sei incontri da 90 minuti, e un corso di dizione italiana con l’attore e logopedista Piero Murenu, composto da otto incontri della stessa durata. Il primo lavorerà sulle tecniche necessarie a rendere la lettura più efficace e coinvolgente; il secondo sarà dedicato alla pronuncia dell’italiano standard e agli strumenti utili per una comunicazione chiara e ben articolata.

Una parte specifica del progetto entrerà invece nelle scuole cagliaritane. “Come nascono le storie”, condotto dall’attore e autore Alessandro Pani, accompagnerà gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nella costruzione di narrazioni originali a partire dalla realtà e dalle esperienze personali. Saranno coinvolti il Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” e il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di Cagliari.

Ai più piccoli è dedicato “È viva la lettura”, laboratorio condotto da Filippo Salaris e costruito attorno al libro didattico Orazio Canino. Testi, immagini e avventure del protagonista diventeranno gli strumenti per stimolare fantasia, curiosità e piacere della lettura. Il percorso coinvolgerà la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” e il Nuovo Collegio della Missione di Cagliari.

Francesca Saba (Direttrice Artistica)

«Tè con Autore nasce come attività di promozione della lettura e, fin dalle sue origini, ho pensato a un modo per mettere al centro i libri, gli autori, ma soprattutto i lettori. Costruire il programma significa per me scegliere voci e storie capaci di raccontare il presente da prospettive diverse. Ho cercato autori e autrici capaci di suscitare curiosità, offrire nuovi punti di vista e aprire domande, creando un percorso che attraversa generi, linguaggi e sensibilità differenti. Questa varietà è la vera ricchezza del festival: dare spazio alla letteratura contemporanea e lasciare che siano le parole, e chi le scrive, a guidare il pubblico alla scoperta di nuovi mondi.»

Alessandro Pani (Direttore organizzativo)

«Organizzare un festival come Te con Autore significa costruire, prima ancora che un programma, uno spazio di incontro. Vogliamo portare a Cagliari autori, lettori e linguaggi diversi, creando occasioni in cui la letteratura possa uscire dalle pagine e diventare confronto, partecipazione e comunità. È un lavoro complesso, ma crediamo fortemente nel valore culturale di questa manifestazione e nella sua capacità di crescere insieme alla città.»

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