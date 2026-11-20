In occasione della dodicesima edizione dell’Expo del turismo culturale in Sardegna, è stato conferito il “Premio Barumini – il Betilo per la Cultura” ad Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, teologo, sottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede. Pubblichiamo, a seguire, il suo intervento, dal titolo “Pietre animate”.

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Ringrazio la Fondazione Barumini Sistema Cultura, chi la presiede e chi ogni giorno la fa vivere; ringrazio il sindaco e la comunità di Barumini, e tutti voi che siete qui. Ricevere un premio davanti a Su Nuraxi richiede una certa sobrietà: queste pietre stanno in piedi da più di tremila anni e di parole ne hanno ascoltate tante. Le mie saranno poche e vorrei che fossero, prima di tutto, un modo per dire grazie.

Il primo grazie va a un uomo che non c’è più e che qui resta presente a ogni passo: Giovanni Lilliu. Se oggi un premio per la cultura nasce in questo luogo, è perché qualcuno ha avuto la pazienza di togliere la terra, strato dopo strato, finché le pietre non hanno ricominciato a parlare. Perché le pietre parlano.

Anch’io, con molta meno pazienza e con la sola penna, ho provato a mettermi dalla parte di queste pietre, scrivendo nel dicembre 2020 su La Civiltà Cattolica, della quale allora ero direttore, un articolo sull’importanza di riconoscere i nuraghi come patrimonio dell’UNESCO. Non partivo da zero. Nel 1886 un altro gesuita, padre Alberto Maria Centurione, aveva dedicato ai nuraghi una lunga serie di articoli sulla stessa rivista, «Studi recenti sopra i nuraghi e la loro importanza», raccolti in un volume due anni dopo. Centurione ammetteva che i tanti studi gli sembravano «lampi di fuggitivo chiarore atti a lasciare i Nuraghi in un caos di cozzanti opinioni», e tuttavia chiedeva all’Italia di tenere «fisso lo sguardo nella sua Sardegna coronata qual è di torri sfidatrici de’ secoli». La Civiltà Cattolica ha riproposto quel volume in ristampa anastatica.

Il premio porta il nome del betilo, e mi sono chiesto che cosa significhi riceverlo. Il betilo è una pietra sacra. In Sardegna se ne trovano ancora in piedi accanto alle tombe dei giganti.

Il nome, secondo un’antica tradizione, deriva da Beth-El, «casa di Dio», ed è una parola del libro della Genesi. Giacobbe fugge, è solo, la notte lo sorprende in un luogo qualunque. Prende una pietra, la mette sotto il capo e si addormenta. Sogna una scala che unisce la terra al cielo. Al risveglio dice: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Allora rizza quella pietra, vi versa sopra dell’olio e dice: «Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio». Una pietra usata come guanciale diventa il segno di un luogo abitato.

C’è di più. Filone di Biblo, uno scrittore fenicio di lingua greca che conosciamo attraverso Eusebio di Cesarea, racconta che i betili li aveva inventati il Cielo, e li chiama pietre dotate di anima. Pietre animate.

Vorrei partire da qui: dall’idea che una pietra possa avere un’anima, e che fare cultura significhi accorgersene.

Il Novecento ci ha consegnato l’immagine opposta. Giuseppe Ungaretti, ferito nell’anima nelle trincee del Carso, non aveva trovato immagine più esatta del proprio strazio che il sasso del San Michele: così fredda / così dura / così prosciugata / … così totalmente / disanimata. La pietra, come grado zero della vita, è il contrario esatto del betilo.

A Ungaretti, qui in Sardegna, ha risposto uno scultore. Lo devo a Pinuccio Sciola, di San Sperate. Quando arrivai per la prima volta nel suo Giardino Sonoro, tra gli agrumeti del Campidano, Sciola mi diede nuove orecchie per ascoltare il mondo. Ho visto in video il gesto con cui accostava le mani alle sue sculture: le accarezzava, come si sfiora un volto. E la pietra suonava.

Ascoltare quel suono smonta la certezza che la pietra sia muta e inerte. Ha inciso il basalto e il calcare, le pietre dei nuraghi e dei menhir, con tagli sottili e paralleli, fino a farle vibrare. Sciola ha letto il codice sorgente della pietra e lo ha riscritto: un hacker con lo scalpello. Il basalto, nato dal fuoco, suona cupo come un violoncello di lava; il calcare, nato dal mare, conserva nel suono la liquidità della sua origine: pietre d’acqua, le chiamava.

«In principio fu il suono», ripeteva, parafrasando il Prologo di Giovanni: se il Verbo è all’origine di tutto, il suono che dorme nella pietra ne è la traccia impressa nella materia. E aggiungeva: «Non so se le ho scoperte io, le pietre, o se sono state loro a scoprire me». Le pietre di Sciola sono betili: pietre in cui una presenza chiede di essere ascoltata.

Perché tutto questo dovrebbe riguardarci oggi? Il nostro futuro corre sempre più avanti, si misura in aggiornamenti e versioni, si nutre del probabile e non sa più fermarsi. Eppure, anche questo futuro è fatto di pietra. Il silicio dei nostri processori proviene dalla sabbia e dal quarzo. Abbiamo insegnato alla pietra a calcolare. La domanda, allora, non è se tornare all’età della pietra, perché, in un certo senso, non l’abbiamo mai lasciata. La domanda è quale pietra interrogare, e come.

Il cinema lo ha intuito prima della filosofia: all’inizio di 2001: Odissea nello spazio Kubrick pianta un monolito di pietra nera nell’alba dell’umanità, e dal contatto con quella pietra muta scocca l’intelligenza.

Il chip, se lasciato al puro algoritmo, è una pietra muta che calcola il probabile; la pietra di Sciola canta il possibile. Il possibile dorme nel reale come il suono dorme nel basalto, in attesa di una mano che lo svegli. Ritrovare il coraggio dell’età della pietra significa chiedere alla materia non la previsione, bensì la rivelazione. Sciola interrava i suoi monoliti come «semi di pace», convinto che bastasse piantarne uno e annaffiarlo perché tornasse a vivere. L’arcaico, così inteso, è un seme. Immaginare è ricordare in avanti.

Non è un caso che questo si capisca bene qui. La Sardegna è un luogo privilegiato per pensare il futuro proprio perché è terra di un passato arcaico. I nuraghi e i menhir, le tombe dei giganti, le domus de janas, che dal 2025 sono patrimonio dell’umanità, sono presenze e non rovine.

Poi ci sono i pozzi sacri, scavati nella roccia fino all’acqua viva della sorgente, sotto una volta orientata al ciclo della luna. Sono templi capovolti: invece di slanciarsi verso il cielo, sprofondano nella terra per raggiungere l’origine. Lì il futuro si attinge scendendo in basso, là dove la pietra custodisce la sorgente. «Noli foras ire», scriveva Agostino: non uscire fuori, rientra in te stesso. Qui quella frase è incisa nella geologia. E torno a quel nome, «Sa Funtana», che i contadini di Barumini davano alla collina di Su Nuraxi.

L’isola custodisce anche ciò che Nietzsche chiamava il dionisiaco, la musica che sale dal fondo e scioglie i confini. Lo si sente nel passo dei Mamuthones di Mamoiada, scandito dal fragore dei campanacci; nel canto a tenore, che fa vibrare la gola come una pietra di Sciola; nelle launeddas, canne che erano già suono ai tempi dei bronzetti nuragici.

La Fondazione ha voluto che questo premio andasse a chi contribuisce a diffondere il sapere, la creatività e l’identità dei territori. Ricevendolo, penso all’identità come la intendevano i costruttori di pozzi: una sorgente da cui attingere, che si raggiunge scendendo e resta aperta a chi ha sete. Un’identità che diventa muro smette di cantare.

Anche davanti alle macerie del nostro tempo, e sono tante, di pietre e di vite, dobbiamo cercare nella pietra il suono di un nuovo inizio possibile.

Antonio Spadaro