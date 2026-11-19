Quattro nuove produzioni per festeggiare il quarto di secolo di (to) be in jazz, i Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Ognuna delle proposte prevede un concerto alle 11 e uno alle 18, sempre al Teatro Verdi di Sassari.

Si parte domenica 29 novembre con Swing With Sting, spettacolo che nasce dalla fantasia del DJ, cantante e musicista britannico Nick The Nightfly, storica voce del programma notturno di Radio Monte Carlo, nonché collaboratore di Paolo Fresu, degli Incognito, di Fabrizio Bosso e degli Yellow Jackets.

Gli altri concerti – Il 6 dicembre l'Orchestra Jazz della Sardegna presenta Neapolis Mambo, un progetto del pianista e cantante partenopeo Walter Ricci. Per il terzo appuntamento, il 13 dicembre “Pinocchio ed Altre Storie” omaggio che Gianluigi Trovesi dedica allo scrittore Carlo Collodi. Spazio al Gospel il 23 dicembre alle ore 20.30 ed il 24 alle ore 11 con i due concerti di “Natale in Swing”. L’Orchestra Jazz della Sardegna, diretta da Gavino Mele, avrà come ospite internazionale Joyce Elaine Yuille, cantante newyorkese dalla voce morbida e vellutata.