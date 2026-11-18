Un viaggio ironico e profondo tra i detti popolari per raccontare i pregi, le virtù e le debolezze dell'essere umano. Domani, giovedì 19 novembre alle 18.30, la sala Remo Branca di piazza Municipio a Iglesias ospiterà la presentazione del libro "Si Deus bolit e is carabbinièris ddu permitint", il nuovo libro firmato dallo scrittore Stefano Ardau, con l’ampia collaborazione del giornalista, esperto di lingua sarda, Enrico Putzolu e dall’autrice alla prima pubblicazione Simona Coelli.

L'incontro, coordinato da Laura Sanna, svelerà un'opera che raccoglie i frutti di ricerche etnografico-linguistiche condotte anni fa sul parlato comune iglesiente. Ideale seguito del volume "A bell'a bellu", il libro si discosta dalle classiche antologie di proverbi grazie a un taglio narrativo originale. «Ogni detto è preceduto da una premessa che lo colloca nella vita quotidiana - spiega Ardau -. Poi c'è la traduzione letterale, il significato e l'origine. Attraverso i detti facciamo una panoramica su vizi e virtù dell'uomo».

Un lavoro corale in cui le diverse competenze si intrecciano: Putzolu ha curato le parti in sardo, affiancato nella stesura dei testi dalla bresciana Coelli, che ha portato uno sguardo esterno utile al confronto linguistico. «Il modo di dire rimane centrale – sottolinea Putzolu – ma attorno a esso Stefano intesse riflessioni e introspezioni, restituendo i dicius alla quotidianità». L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.