Attraverso le sue opere viaggia una Sardegna fatta di pietra, metallo, silenzi e paesaggi che diventano forme. È la Sardegna dell’artista Nicola Filia che domenica 15 novembre, a Roma, ha ricevuto il Premio Fondazione Amedeo Modigliani 2026 nella categoria Scultura. Un riconoscimento importante, che porta sotto i riflettori nazionali e internazionali il percorso di un artista capace di trasformare la materia in racconto e la scultura in un dialogo profondo tra uomo, natura e memoria. La cerimonia si è svolta nella sede della Fondazione Amedeo Modigliani, nell'ambito di un'edizione del premio realizzata sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Un traguardo che assume un significato particolare per chi ha costruito la propria identità creativa restando profondamente legato alla sua terra, tra Olbia e San Pantaleo. Nella sua ricerca non c'è soltanto la volontà di dare forma a un materiale, ma soprattutto quella di ascoltarlo, comprenderne il carattere e accompagnarlo verso una nuova dimensione espressiva. L'acciaio Corten, la ceramica refrattaria, il bronzo e il granito diventano così linguaggi attraverso i quali Filia racconta il rapporto tra l'essere umano e lo spazio che abita, tra architettura e paesaggio, tra ciò che rimane e ciò che cambia. La poetica di Filia si estrinseca in città immaginarie, strutture circolari, alberi stilizzati e figure monumentali sembrano appartenere a un universo sospeso. Sono opere che invitano a fermarsi, a osservare e a cercare un significato che va oltre la superficie. Il legame con la Sardegna rappresenta uno degli elementi più profondi della sua produzione. Una terra che non è soltanto luogo di lavoro e fonte d'ispirazione, ma presenza costante, radice e identità. A Olbia questo rapporto si è tradotto anche in un'opera dal forte valore simbolico e collettivo: il memoriale dedicato alle nove vittime dell'alluvione del 2013, inaugurato nel 2023. In questo caso la scultura supera la dimensione artistica per diventare testimonianza, ricordo condiviso e segno tangibile di una ferita che appartiene all'intera comunità. Il suo percorso si sviluppa tra il laboratorio e il parco di sculture all'aperto a Olbia e la Galleria d'Arte di San Pantaleo, nel cuore della Gallura. Due luoghi che raccontano altrettante dimensioni della sua attività: quella della sperimentazione quotidiana e quella dell'incontro con il pubblico, italiano e internazionale. Il Premio Fondazione Amedeo Modigliani 2026 rappresenta dunque molto più di un riconoscimento individuale. È anche un'occasione per portare l'attenzione su una ricerca artistica che nasce in Sardegna, affonda le proprie radici nel territorio e riesce a parlare un linguaggio universale.