Un masso di granito di 180 tonnellate trasformato in un nastro di seta che avvolge lo spazio, pietra viva che parla per sempre. E parla anche di Sardegna.

A Carrara nei giorni scorsi è stato celebrato, con la proiezione di un documentario, il quarantesimo anniversario della inaugurazione dell’opera Kontinuität II, la scultura in granito sardo ideata da Max Bill, realizzata a Carrara tra il 1983 e il 1986 e collocata davanti alla sede della Deutsche Bank, a Francoforte.

Palazzo Binelli a Carrara ha ospitato la proiezione speciale del documentario di Ernst Scheidegger, che ripercorre tutta la storia dell’opera: l’estrazione di un enorme masso di granito nella cava di Scarracciana a Tempio, il trasferimento nel porto di Santa Teresa e la lavorazione a Carrara. Max Bill (1908-1994) è considerato uno protagonisti dell’arte e del design del Novecento.

A Tempio, per l’estrazione del masso, nel 1983 arrivò anche Dominique Stroobant, che coordinò tutte le operazioni in Sardegna e poi la lavorazione a Carrara. Kontinuität II viaggiò poi da Carrara sino a Rotterdam, via Gibilterra, per raggiungere Francoforte, la destinazione finale. Il documentario di Ernst Scheidegger è stato realizzato anche grazie alle riprese del cineasta toscano Bruno Dell’Amico, che documentò l’estrazione e il trasporto del monolite dalla Sardegna, le foto sono firmate da Luigi Biagini.

Ha partecipato alla cerimonia Andrea Chessa, scultore e designer di Tempio, comproprietario della Cava Scarracciana. La famiglia Chessa ha rilevato il sito anni fa e ha avviato una complessa attività di bonifica ambientale, operando per sanare le conseguenze della primissima attività di estrazione senza regole. La cava, infatti, è anche una ferita per l’identità della Gallura e della Sardegna. L’estrazione selvaggia, nella primissima fase (anni Settanta del secolo scorso), interessò anche un’area archeologica. Il nuraghe Polcu ora si trova, inaccessibile, sulla sommità di monolite di granito sfregiato dalle attività estrattiva.