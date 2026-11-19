La politica come strumento di partecipazione, la cultura come motore di emancipazione, l’autonomia come orizzonte per la Sardegna. È il filo che attraversa la vita e l’impegno di Italo Ortu, figura di primo piano del sardismo, che sabato sarà ricordata a Oristano in occasione del centenario della nascita.

L’appuntamento è alle 10 nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni con “Italo Ortu. Cent’anni di impegno per la Sardegna”, iniziativa promossa dall’Associazione culturale Nòstos, con il patrocinio del Consiglio regionale e del Comune di Oristano e la collaborazione della Fondazione Sardinia.

Sindaco di Bauladu, consigliere e assessore regionale, Ortu ha affiancato all’attività politica un costante impegno per la promozione della cultura, della lingua sarda e della consapevolezza identitaria. Il convegno ripercorrerà le diverse tappe del suo percorso, dall’esperienza amministrativa locale alle battaglie per l’autonomia, fino al lavoro nei Centri di Cultura Popolare dell’Unla.

Ad aprire i lavori sarà Antoni Flore, sindaco di Scano di Montiferro. Seguiranno i ricordi dei figli Savina e Iosto e i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Sanna e del presidente della Commissione Cultura Antonio Iatalese. Il percorso di Ortu sarà ricostruito attraverso gli interventi di Raimondo Zucca, che approfondirà il legame con Bauladu, Salvatore Cubeddu, che si soffermerà sull’impegno nella politica regionale, e Marcello Marras, che ripercorrerà l’esperienza nei Centri di Cultura Popolare. Spazio anche all’attualità del suo pensiero con Antonio Moro, presidente del Partito Sardo d’Azione, che parlerà dell’eredità politica di Ortu e delle sfide del sardismo contemporaneo. La mattinata si concluderà con le testimonianze del pubblico e le riflessioni sul rapporto tra comunità, partecipazione e autodeterminazione.