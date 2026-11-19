Il progressivo decremento delle nascite, passate in Italia da oltre un milione nella prima metà degli anni ’60 dello scorso secolo alle appena 355.000 del 2025, ha prodotto un saldo decisamente negativo della popolazione italiana, con le morti che sopravanzano le nascite di 300.000 unità all’anno. Ciò è all’origine di scompensi e vuoti di popolazione che rischiano di diventare insostenibili e che, secondo alcuni, non sono diventati drammatici solo grazie all’apporto del movimento migratorio. Ma questo crea un fenomeno col quale il nostro Paese deve ormai misurarsi: la “sostituzione etnica”, un fenomeno che troppo spesso non viene raccontato in maniera ragionata e che provoca discussioni dal sapore spiccatamente ideologico.

Lo statistico Roberto Volpi, che da anni si occupa dei problemi demografici del nostro Paese, ha deciso di affrontare questo processo fortemente divisivo con i crismi dello studioso abituato ad analizzate i numeri.

È nato così "Cronache dalla ‘sostituzione etnica’” (Lindau, 2026, pp. 152, anche e-book) in cui l’autore ci offre per prima cosa una definizione precisa di questo fenomeno.

«Sostituzione etnica è espressione fin troppo demonizzata, in quanto riempita di contenuti ideologici estremi che la vogliono figlia di un complotto, non si sa bene da chi ordito e su quale scala, per scalzare le bianche popolazioni occidentali dalle loro posizioni di preminenza. Fuori dalle stupidaggini, si tratta di un processo in base al quale, quando in un Paese si verifica una tendenza profonda e prolungata di perdite di abitanti dovute alla troppo bassa natalità e al conseguente sempre più marcato sopravanzare delle morti sulle nascite, si consolida, e certe condizioni, un flusso migratorio di genti di altri Paesi che mentre tende per così dire a tamponare le perdite di popolazione del Paese in questione ne determina altresì un progressivo cambiamento di composizione etnica: nella popolazione originaria si innestano infatti abitanti di altre provenienze ed etnie.

La copertina del libro

Al di là delle ideologie, è corretto parlare di sostituzione etnica per l'Italia?

«Nel mio libro parlo ovviamente di Italia, ma a maggior ragione un demografo francese o un demografo tedesco potrebbero parlare di sostituzione etnica rispettivamente in Francia e in Germania, dove per quanto la denatalità abbia colpito meno in profondità che in Italia tuttavia il bilancio nascite-morti è largamente negativo e i movimenti migratori in entrata in questi Paesi sono altrettanto se non più consistenti dei nostri. È corretto parlare di sostituzione etnica, questo è il punto che occorre capire bene, quando senza quei movimenti migratori una popolazione come quella italiana, a seguito della perdita di abitanti per lo squilibrio tra nascite e morti, si troverebbe ben presto di fronte all’impossibilità di provvedere a sé stessa in quanto non potrebbe mandare avanti le fabbriche o l’agricoltura, provvedere agli anziani, sostenere la vitalità e il futuro del Paese, condannandosi al declino».

Che dimensioni e caratteristiche ha il fenomeno sostituzione etnica in Italia?

«Tanto negli ultimi venticinque che negli ultimi cinque anni la popolazione che ho definito nel mio libro ‘con potenzialità di sostituzione etnica’ è aumentata in Italia a una media di 300 mila unità l’anno, ragione per cui possiamo ritenere che avremo per l’immediato futuro una analoga consistenza del fenomeno. Si tratta di una popolazione che nel 2025 ha raggiunto i 9 milioni di abitanti e viene per poco meno del 50 per cento dall’Europa e per poco più del 50 per cento dagli altri continenti. Ultimamente sono in particolare i Paesi asiatici ad avere incrementato la loro presenza in Italia».

La sostituzione etnica salverà la popolazione italiana dal punto di vista demografico?

«No, non la salverà, se per salvare si intende che ci porterà una volta per tutte fuori dai pasticci e appronterà per noi un futuro in cui non avremo più paure e defaillance demografiche. Ma la salverà, se per salvare si intende che consentirà al Paese una sorta di atterraggio col paracadute anziché spiaccicarsi al suolo senza alcuna protezione. La popolazione italiana continuerà a declinare ma si tratterà di un declino lento, diluito e spostato in là nel tempo, in certo senso sopportabile».

Quali zone del nostro Paese sono maggiormente interessate dal fenomeno e quali meno?

«Si verifica per la sostituzione etnica quel che si verifica per quasi tutti i fenomeni economico-sociali senza eccezione, il dualismo tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Ma in misura ancora più marcata. La forza del sistema economico- produttivo è decisiva nel richiamare in Italia i flussi migratori, e questo spiega perché la sostituzione etnica è decisamente più accentuata al nord che al sud. C’è poi un altro aspetto. È la città, e segnatamente la grande città, dove sono maggiori le opportunità e le occasioni di realizzare sé stessi, a richiamare i giovani migranti. E la grande città è decisamente più presente e vivace al nord di quanto non lo sia al sud».

È possibile tenere sotto controllo la sostituzione etnica oppure è un fenomeno che deve farci paura?

«Se ci limitassimo ad avere paura del fenomeno della sostituzione etnica saremmo letteralmente spacciati perché, come dicevo, ne abbiamo bisogno. E tuttavia trattasi di materia da maneggiare con cura, che non può essere lasciata a sé stessa. In altre parole, il fenomeno va governato e per farlo e farlo bene occorrono volontà e capacità politica innanzi tutto. Una necessita sopra tutte si impone: i flussi migratori andranno sempre più programmati con accordi con i Paesi da cui arrivano, e da cui intendiamo che arrivino, i migranti. Il tempo dell’improvvisazione e del liberi tutti, in questo campo, è finito per sempre. Anche se molti, troppi, mostrano di non averlo ancora capito».