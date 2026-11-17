Successo del concerto "Suoni... Voci... Radici...". di musica sacra della tradizione sarda, andato in scena nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il Santuario della Spogliazione di Assisi. L'evento, curato dall'Associazione Culturale "Ballu tundu" di Maracalagonis, presieduta da Maria Chiara Farci, si è svolto durante l'Adorazione Eucaristica e al termine della celebrazione, in un clima di intensa spiritualità, davanti a centinaia di fedeli giunti per rendere omaggio a San Carlo Acutis.

Protagonista della serata l'Orchestra Popolare Sarda, diretta dal Maestro Orlando Mascia, presente con nove musicisti e interpreti: Orlando Mascia, Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Samuele Meloni, Mario Aledda, Luca Schirru, Cristiana Vargiu, insieme alla cantante-violinista Caterina Melis e al cantante Peppino Patteri.

Di particolare interesse l'incontro tra gli strumenti della tradizione popolare sarda – launeddas, sulitus, organetto, armonica a bocca e chitarra – e quelli della musica colta, come violino e pianoforte. Una proposta musicale originale, capace di intrecciare sonorità antiche e nuove espressioni artistiche, valorizzando l'identità e il patrimonio culturale dell'Isola.

Le melodie e i canti, espressione di fede e appartenenza, hanno conquistato il pubblico, regalando un momento di profonda emozione e condivisione.

La realizzazione del concerto è stata possibile anche grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura, il cui riconoscimento ha consentito di portare in uno dei luoghi più significativi della spiritualità italiana un'importante testimonianza della cultura musicale sarda.

Un'esperienza di grande prestigio per l'Associazione Ballu tundu e per tutti gli artisti coinvolti, che attraverso “Suoni… Voci… Radici…” hanno saputo raccontare una Sardegna capace di custodire le proprie tradizioni, rinnovarle attraverso la musica e condividerne l'anima con il pubblico.