Bandoneon e pianoforte per un insolito viaggio nella storia del tango. Per la terza edizione del festival internazionale Contrasti – Autumn Edition, sabato 21 novembre con inizio alle 20, il Teatro Civico di Sassari ospita “Neo Tango”, concerto con Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte.

Reinterpretazione della tradizione all'insegna della contaminazione con il jazz per fondere la passione del tango con l'innovazione dell'avanguardia di Astor Piazzolla e delle composizione scritte dallo stesso Fabio Furia. Il virtuosismo tecnico del duo Furia-Schirru consente loro di muoversi tra equilibrio e improvvisazione, esaltando l'interazione tra diversi stili, con la sensibilità italiana.

Il progetto è ideato e organizzato dall'associazione Contrapunctum con la direzione artistica di Laura Cocco, il patrocinio e il contributo del Comune di Sassari,