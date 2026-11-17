Cineasta eclettico e di fama internazionale, battutosi fino all'ultimo per l'Oscar al film straniero con "Io capitano": ed è proprio Matteo Garrone a ricevere quest'anno il Premio alla carriera Città di Lanusei, assegnato nell'ambito della CineFesta. In scena dal 19 al 22 novembre a Lanusei con una seconda edizione interamente in programma al Cineteatro Tonio Dei di viale don Bosco 3, la rassegna viene organizzata dalla Rete Cinefestival Sardegna, sotto la cui insegna si riuniscono dodici festival, premi e rassegne del settore isolano.

Una quattro-giorni di proiezioni, incontri, laboratori e musica che porta il cinema lontano dai soliti circuiti e mira a favorire scambi tra realtà locali, che vede inoltre Garrone protagonista di una masterclass gratuita. Novità di quest'annata in arrivo è il coinvolgimento delle scuole, con ben 660 studenti e studentesse attesi agli appuntamenti.

Il calendario pomeridiano e serale vede le proiezioni aperte al pubblico in tutte le serate di CineFesta, proponendo le opere selezionate dai festival aderenti alla Rete nelle loro più recenti edizioni, con le visioni rivolte al pubblico più giovane che vengono invece proposte nelle mattine dedicate alle scuole di venerdì 20 e sabato 21.

Proprio sabato è previsto l'incontro tra i direttori delle dodici manifestazioni, in un tavolo pensato per definire i prossimi passi di un percorso condiviso, che include anche il sostegno a buone pratiche nel settore e la coordinazione fra eventi dedicati alla settima arte. Finale musicale dopo le proiezioni serali, con il dj-set di Chris Loi curato dalla squadra di 40° Parallelo. Domenica si parte invece già dalla mattina con l'ospite Alice Arecco, project manager del Milano Film Network, per una lezione-approfondimento sulla selezione operata nei circuiti dei festival e le strategie per riuscire a far considerare il proprio lavoro, prima di passare dalle 16 alle 18 con la masterclass gratuita di Matteo Garrone, a cui è possibile partecipare previa prenotazione online. Dopo la consegna del riconoscimento alla carriera all'autore di "Dogman", è il momento di assegnare non solo il Premio della Giuria Popolare al miglior film in proiezione nei giorni prima, ma anche i due Premi Scuola conferiti dagli studenti lanuseini nelle mattinate di venerdì e sabato, con i vincitori che ricevono un'opera artigianale creata appositamente dall'artista Valerio Pisano.

Sono parte del circuito Rete Cinefestival Sardegna le realtà Al Ard Film Festival, Andaras Traveling Film Festival, Asincronie, Babel Film Festival, Cagliari Essay Film, Cinema delle Terre del Mare, Life After Oil International Film Festival, Orgosolo Film Festival, Premio Kentzeboghes, Puntodivistafilmfestival, Uno Sguardo Nuovo - Sardinia Queer Film Expo e V-ART. CineFesta viene realizzata con il patrocinio di Regione, Comune e Unione dei Comuni dell'Ogliastra, il contributo di Società Umanitaria di Alghero e Fondazione di Sardegna e la collaborazione della Pro Loco cittadina.