Di menopausa si parla poco, nonostante riguardi più della metà della popolazione mondiale. Rimane un argomento che crea disagio e che porta chi ne parla a un linguaggio spesso circospetto, artefatto. Però proprio le parole contano. Le parole non sono mai neutre e possono alimentare stereotipi e silenzi oppure aprire nuove possibilità. Claudia Manzi (professoressa ordinaria di Psicologia sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alexa Pantanella (saggista e formatrice esperta di comunicazione inclusiva) nel loro libro intitolato Menopausa: più parole per rompere il silenzio (Carocci editore, 2026, Euro 14,00, pp. 136) esplorano il modo in cui la menopausa viene rappresentata e vissuta, mettendo in discussione i luoghi comuni che la associano solo al declino. Il libro diventa così un invito a sostituire la narrazione da “viale del tramonto” con un racconto più realistico, consapevole e, perché no, anche liberatorio.

Parlare di menopausa, di più e meglio, può essere il primo passo per restituire a questa fase della vita tutta la sua potenzialità come ci conferma Claudia Manzi:

«Abbiamo deciso di scrivere un libro sulla menopausa perché il silenzio su questo tema è assordante, e ha conseguenze importanti per le donne over 45, che nel nostro Paese già non godono di condizioni di vita favorevoli. Abbiamo voluto scrivere un libro per le donne che attraversano questa transizione: il libro che avremmo voluto leggere anche noi. A questa fase della vita sono associate tante rappresentazioni negative, che pesano come zavorre sul corpo delle donne che la affrontano. Abbiamo voluto smascherarle e portare alla luce una visione diversa, positiva e potenziante, come del resto accade in culture diverse dalla nostra».

La copertina del libro

La menopausa è ancora un tema tabù?

«È certamente ancora un tabù. Sono pochissime, ad esempio, le donne che parlano di questa transizione sul luogo di lavoro, o anche apertamente con il proprio partner. Il tabù nasce dallo stigma che in genere accompagna il corpo della donna e il suo invecchiamento. La menopausa viene vista come un segno inequivocabile di cedimento, e questo espone le donne alla svalutazione. Per questo molte la mettono a tacere, anche dentro di sé».

Che impatto ha la menopausa sul fronte lavorativo?

«Le stime parlano di una menopause penalty, che può avere una forte incidenza economica sulle aziende quando il tema non viene affrontato e non si crea un sistema di supporto per le donne. Al contrario, gli economisti iniziano a parlare di un possibile menopause gain: se le aziende accompagnano in modo efficace la salute e il benessere delle donne in questa fase, la loro produttività può aumentare. Intervenire però non è facile, e occorre farlo con attenzione. Per questo, con Alexa Pantanella, coautrice del libro, abbiamo sviluppato M-Body, un programma pensato per le aziende e interamente basato sulle evidenze scientifiche disponibili in questo campo».

E che impatto ha la menopausa sulla coppia? Il partner può essere d’aiuto?

«Certo! Quando una donna attraversa i cambiamenti ormonali della gravidanza, con tutto ciò che comportano, avere accanto un partner che la accompagni è fondamentale. Dei cambiamenti ormonali legati alla menopausa, invece, si parla davvero poco, anche in coppia. Spesso gli uomini non sanno nemmeno che cosa sia la menopausa. Hanno poche informazioni: non ne hanno sentito parlare dalle loro madri, non se ne parla in giro, non ne parlano nemmeno le loro compagne. Il libro lo abbiamo scritto anche per loro. Può aiutarli a capire che cosa vive la donna che hanno accanto, e ad affiancarla in questa transizione».

Vogliamo chiudere con gli aspetti positivi della menopausa?

«Certo, ma senza esagerare, perché non vorrei svelare troppo del libro! Mi limito a ricordare che kōnenki, la parola giapponese che indica questa fase della vita, rimanda all’idea di accedere a una energia rinnovata. Nel libro raccontiamo come questo può avvenire. Gli ingredienti sono tre: mettersi alla guida della transizione, prendersi cura di sé rivedendo le priorità della propria vita in un’ottica di qualità, e vivere appieno la generatività sociale. I dettagli, però, sono nel libro!».